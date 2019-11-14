Украинская экономика рекордно выросла: на сколько увеличился ВВП

Экономика Украины в III квартале 2019 года показала один из самых высоких в Европе темпов прироста реального ВВП – 4,2%. Однако это значит, что Украине придется отдавать больше долгов.

Об этом сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец. "Реальный ВВП в III квартале 2019 по сравнению с III кварталом 2018 вырос на 4,2%, и это является одним из крупнейших приростов в Европе", – написал Компаниец.

По его словам, такие успехи значат, что Украине придется платить по международным ВВП-варантам (VRI) – долговым бумагам, которые инвесторы получают взамен списанной части долга. Выплаты по таким бумагам привязаны к темпам роста экономики страны.

"Суммы выплаты по ним будут определяться в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины. При темпах роста до 3% в год – выплаты нулевые, от 3% до 4% – 15% прироста реального ВВП более 3%, от 4% роста – 40% стоимости от каждого процента роста. VRI будет действовать только после того, как ВВП Украины достигнет $125,4 млрд. Выплаты в период с 2021 по 2025 годы не могут быть больше, чем эквивалент 1% ВВП", – объяснил Компаниец.

Он отметил, что Минфин еще год назад писал, что в ближайший период мы не достигнем номинального ВВП в размере $125,4 млрд. "А здесь, бац, и сюрприз. Хотя многим было понятно, что еще по результатам 2018 мы преодолеем эту отметку", – написал Компаниец.

По его словам, если будет существенный прирост реального ВВП, хотя бы как прогнозировал премьер-министр Алексей Гончарук, то Украине по результатам только этих 5 лет придется выплатить сумму, которая минимум втрое будет превышать "списанную" сумму при реструктуризации. "А впереди еще будет несколько десятилетий обязательств", – добавил экономист.

Владимир Компаниец

ВВП Украины

Как сообщал OBOZREVATEL:

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что задача правительства – увеличить темпы роста ВВП до 5% в следующем году и до 7% – с 2021 года.

Его раскритиковал экономист Александр Пасхавер. Он считает, что Украина не сможет ежегодно увеличивать ВВП до 7%, несмотря на обещание премьер-министра Алексея Гончарука. По его словам, экономический рост в Украине сохранится в переделах 3-4%.

По прогнозу Всемирного банка, в 2020 году ВВП Украины вырастет на 3,4%. А в 2021 году рост украинской экономики может ускориться – до 3,8% в год.

Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту ВВП Украины в 2019-2022 годах.

В случае прекращения транзита российского газа, падение украинской экономики по итогам 2020 года может составить до 0,7%.

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