"Контрабанда как шла, так и идет": экономист рассказал о проблемах бюджета Украины

В июле 2019 года поступления в бюджет Украины перевыполнили планы, а вот в целом с начала года есть дефицит в 21,9 млрд грн. Его создают таможенники, которые девятый месяц не выполняют план.

Такие данные представил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец на своей странице в Facebook.

Он опубликовал результаты работы экономики Украины и бюджетные поступления за июль и семь месяцев 2019 года.

По июлю 2019 года:

Таможня девятый месяц подряд не выполняет план поступлений, собрали 29 млрд грн вместо запланированных 29,1 млрд грн, это -2,98% к плану;

Налоговая собрала 37 млрд грн, это +7 млрд плану, или + 23,39%;

Поступления в местные бюджеты составили 24,3 млрд грн при плане 22,2 млрд грн, это +9,74% к плану.

Государственный бюджет в июле выполнен на 108,12%, при плане 71,5 млрд грн собрали 77,3 млрд грн.

"Массовая контрабанда как шла, так и идет", - объяснил Компаниец результаты работы таможенников.

Итоги за семь месяцев 2019 года:

Налоговая собрала 253 млрд грн при плане 246,9 млрд грн, + 2,47% к плану

Таможня собрала 180,9 млрд грн при плане 200 млрд грн, -9,61% к плану

Местные бюджеты собрали 156,8 млрд грн при плане 155,1 млрд грн, + 1,06%

ЕСВ собрано 154,6 млрд грн, это на 27,7 млрд грн больше, чем год назад или + 21,87%.

"Поступления в государственнный бюджет не выполнены на 21,9 млрд грн, или -3,61% к плану, собрали 584,1 млрд грн при плане 606 млрд грн", - говорит Компаниец об итоге за январь-июль 2019 года.

Facebook Владимира Компанийца

Facebook Владимира Компанийца

Facebook Владимира Компанийца

Бюджет Украины

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