Украинец обокрал США, скрывался от ФБР и построил подземный штаб в Одессе: как работал "король Даркнета"

Его годами безуспешно искали ФБР, он "держал" 40% всего теневого русскоязычного Даркнет и обслуживал хакеров по всему миру, за поимку его клиентов назначали награду в миллионы долларов, а о его задержании лично заявил глава СБУ. Все это об одессите Михаиле Титове (Рытикове).

О том, как украинец стал одним из самых разыскиваемых кибепреступников мира – в материале OBOZREVATEL.

Даркнет, сенаторы и ФБР: как искали "короля Даркнет"

В один прекрасный день пухлый парень Миша забрал у мамы все свои фотографии, удалил страницы из социальных сетей и уехал работать. Маме сказал, чтобы никому не верила и что он "ни в чем не виноват".

Мама, чтобы успокоить соседей, сочинила историю о невестке-мусульманке и переезде в далекую арабскую страну. Миша немного поработал в Москве, а потом вернулся в Одессу. Но уже не в родительскую квартиру – заработанных денег хватило бы на покупку почти любого одесского дома.

Михаил Рытиков Думская

Со своими друзьями Миша украл 160 млн кредитных карт клиентов американских банков, магазинов, финансовых учреждений и даже биржи Nasdaq. Сенаторы США Марк Кирк и Марк Ворнер после этого назвали Одессу "крупнейшим в мире интернет-рынком украденных кредитных карт" и предложили отправить в Украину ФБР.

А пока американцы 10 лет безуспешно искали украинского "короля Даркнета", Рытиков воплощал мечты в реальность. Купил себе участок земли, устроил на нем подземный офис, а сверху возвел дом для прикрытия. Пока вверху проводили ремонт, под зданием круглосуточно работал крупнейший дата-центр. Что интересно, по нажатию скрытой от посторонних глаз кнопки пол автоматически "съезжал", открывая вход в скрытый офис. А в нем – мечта любого хакера. Оборудования на сотни тысяч долларов, на которых хранится запрещенная порнография, вирусные программы, данные о чужих банковских картах.

Хакеры платили Мише за возможность пользоваться сервером десятки тысяч долларов в месяц. Одессит практически завоевал мировой рынок. Его слугами даже воспользовался киберепреступник №1 Евгений Богачев (саамы разыскиваемый хакер в мире, создатель вируса "ZeuS").

Источники OBOZREVATEL в правоохранительных органах рассказывают: сам Титов (Рытиков) никогда хакерством не занимался – он скорее обеспечивал инфраструктуру. "При краже данных банковских карт два сообщника внедрялись в системы, он обеспечивал анонимный веб-хостинг", – рассказывают полицейские. Более того, масштабы "короля Даркнета", по мнению наших собеседников, могут быть слегка завышены. А главное его достижение – обвинение в США о причастии к крупным хакерским атакам. Хотя сам Михаил всего лишь предоставлял услуги непробиваемого, скрытого от правоохранителей хостинга.

Серверы под землей СБУ

В распоряжение OBOZREVATEL также попало письмо Рытикова адресованное Службе безопасности. Там он жалуется на давление со стороны одного из сотрудников и пытается выяснить, прослушивают ли его телефон и проводятся ли в отношении него расследования. В этом же письме он указывает, что всячески помогает СБУ и даже предоставляет им свое оборудование в пользование.

"Необходимо отметить, что я никогда не отказывался помогать СБУ на том уровне, на котором я это могу делать и готов и впредь делать все от меня зависящее для укрепления информационной безопасности в нашей стране. Об этом свидетельствуют даже то обстоятельство, что на данный момент СБУ продолжает использовать мое оборудование для задач направленных на обеспечение национальной безопасности Украины", – написал Рытиков еще несколько лет назад.

СБУ продолжает использовать мое оборудование для задач направленных на обеспечение национальной безопасности Украины, – написал Рытиков еще несколько лет назад.

В США одесситу грозит 50 лет тюрьмы, а в Украине ему инкриминируют относительно мелкие статьи о незаконном вмешательстве в работу электронных систем (до 5 лет тюрьмы) и распространение порнографии (до 3 лет). Однако, учитывая, что доказать факт преступления сложно, серверы зашифрованы и настроены так, что они не хранят информацию длительное время и не оставляют следов преступления, доказать вину будет крайне сложно. В США, вероятно, отвертеться от приговора бы не удалось. Но вот только Украина своих граждан не выдает.

Что теперь с Даркнетом

Подобные серверы работают по всему миру. Возможно, одесский "король Даркнета" и содержал существенную долю серого сегмента интернета, однако, и после него хакеры, наркоманы и мошенники продолжат общаться и продавать свои услуги в сети.

Кстати, Даркнет не дает гарантии, что покупатель и продавец останутся незамеченными. К примеру, буквально несколько недель в той же Одесской области задержали педофила, который сдавал на курорте комнаты семьям с детьми и снимал обнаженных девочек на свой телефон. Снимки и видео он отправлял в тот же Даркнет. И полиции удалось его разоблачить.

Некоторые популярные сайты в Даркнет, возможно, в том числе из-за изъятия серверов, действительно перестали работать. Но, несмотря на это, например, купить кокаин в той же Одессе можно всего лишь за несколько кликов. Также не составит особого труда найти хакера или купить фальшивки. Все работает, как и работало.

Ситуация с Михаилом Рытиковым указывает на определенные пробелы в украинском законодательстве. Киберпреступность – новая угроза мировой экономике. И в то время как в США за подобные преступления грозит до 50 лет тюрьмы, в Украине наказания в десять раз мягче. Да и доказать вину – особый вызов.

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