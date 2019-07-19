Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Украинец обокрал США, скрывался от ФБР и построил подземный штаб в Одессе: как работал "король Даркнета"

5.9т Читать материал на украинском

Его годами безуспешно искали ФБР, он "держал" 40% всего теневого русскоязычного Даркнет и обслуживал хакеров по всему миру, за поимку его клиентов назначали награду в миллионы долларов, а о его задержании лично заявил глава СБУ. Все это об одессите Михаиле Титове (Рытикове).

О том, как украинец стал одним из самых разыскиваемых кибепреступников мира – в материале OBOZREVATEL.

Даркнет, сенаторы и ФБР: как искали "короля Даркнет"

В один прекрасный день пухлый парень Миша забрал у мамы все свои фотографии, удалил страницы из социальных сетей и уехал работать. Маме сказал, чтобы никому не верила и что он "ни в чем не виноват".

Мама, чтобы успокоить соседей, сочинила историю о невестке-мусульманке и переезде в далекую арабскую страну. Миша немного поработал в Москве, а потом вернулся в Одессу. Но уже не в родительскую квартиру – заработанных денег хватило бы на покупку почти любого одесского дома.

Михаил Рытиков

Михаил Рытиков

Думская

Со своими друзьями Миша украл 160 млн кредитных карт клиентов американских банков, магазинов, финансовых учреждений и даже биржи Nasdaq. Сенаторы США Марк Кирк и Марк Ворнер после этого назвали Одессу "крупнейшим в мире интернет-рынком украденных кредитных карт" и предложили отправить в Украину ФБР.

А пока американцы 10 лет безуспешно искали украинского "короля Даркнета", Рытиков воплощал мечты в реальность. Купил себе участок земли, устроил на нем подземный офис, а сверху возвел дом для прикрытия. Пока вверху проводили ремонт, под зданием круглосуточно работал крупнейший дата-центр. Что интересно, по нажатию скрытой от посторонних глаз кнопки пол автоматически "съезжал", открывая вход в скрытый офис. А в нем – мечта любого хакера. Оборудования на сотни тысяч долларов, на которых хранится запрещенная порнография, вирусные программы, данные о чужих банковских картах.

Новости
Хакеры и США ударили по биткоину: аналитики ждут падения

Хакеры платили Мише за возможность пользоваться сервером десятки тысяч долларов в месяц. Одессит практически завоевал мировой рынок. Его слугами даже воспользовался киберепреступник №1 Евгений Богачев (саамы разыскиваемый хакер в мире, создатель вируса "ZeuS").

Источники OBOZREVATEL в правоохранительных органах рассказывают: сам Титов (Рытиков) никогда хакерством не занимался – он скорее обеспечивал инфраструктуру. "При краже данных банковских карт два сообщника внедрялись в системы, он обеспечивал анонимный веб-хостинг", – рассказывают полицейские. Более того, масштабы "короля Даркнета", по мнению наших собеседников, могут быть слегка завышены. А главное его достижение – обвинение в США о причастии к крупным хакерским атакам. Хотя сам Михаил всего лишь предоставлял услуги непробиваемого, скрытого от правоохранителей хостинга.

Серверы под землей

Серверы под землей

СБУ

В распоряжение OBOZREVATEL также попало письмо Рытикова адресованное Службе безопасности. Там он жалуется на давление со стороны одного из сотрудников и пытается выяснить, прослушивают ли его телефон и проводятся ли в отношении него расследования. В этом же письме он указывает, что всячески помогает СБУ и даже предоставляет им свое оборудование в пользование.

"Необходимо отметить, что я никогда не отказывался помогать СБУ на том уровне, на котором я это могу делать и готов и впредь делать все от меня зависящее для укрепления информационной безопасности в нашей стране. Об этом свидетельствуют даже то обстоятельство, что на данный момент СБУ продолжает использовать мое оборудование для задач направленных на обеспечение национальной безопасности Украины", – написал Рытиков еще несколько лет назад.

СБУ продолжает использовать мое оборудование для задач направленных на обеспечение национальной безопасности Украины, – написал Рытиков еще несколько лет назад.

В США одесситу грозит 50 лет тюрьмы, а в Украине ему инкриминируют относительно мелкие статьи о незаконном вмешательстве в работу электронных систем (до 5 лет тюрьмы) и распространение порнографии (до 3 лет). Однако, учитывая, что доказать факт преступления сложно, серверы зашифрованы и настроены так, что они не хранят информацию длительное время и не оставляют следов преступления, доказать вину будет крайне сложно. В США, вероятно, отвертеться от приговора бы не удалось. Но вот только Украина своих граждан не выдает.

Что теперь с Даркнетом

Подобные серверы работают по всему миру. Возможно, одесский "король Даркнета" и содержал существенную долю серого сегмента интернета, однако, и после него хакеры, наркоманы и мошенники продолжат общаться и продавать свои услуги в сети.

Новости
Биткоин взломали: хакерам достались миллионы долларов

Украинец обокрал США, скрывался от ФБР и построил подземный штаб в Одессе: как работал "король Даркнета"

Украинец обокрал США, скрывался от ФБР и построил подземный штаб в Одессе: как работал "король Даркнета"

Кстати, Даркнет не дает гарантии, что покупатель и продавец останутся незамеченными. К примеру, буквально несколько недель в той же Одесской области задержали педофила, который сдавал на курорте комнаты семьям с детьми и снимал обнаженных девочек на свой телефон. Снимки и видео он отправлял в тот же Даркнет. И полиции удалось его разоблачить.

Украинец обокрал США, скрывался от ФБР и построил подземный штаб в Одессе: как работал "король Даркнета"

Некоторые популярные сайты в Даркнет, возможно, в том числе из-за изъятия серверов, действительно перестали работать. Но, несмотря на это, например, купить кокаин в той же Одессе можно всего лишь за несколько кликов. Также не составит особого труда найти хакера или купить фальшивки. Все работает, как и работало.

Ситуация с Михаилом Рытиковым указывает на определенные пробелы в украинском законодательстве. Киберпреступность – новая угроза мировой экономике. И в то время как в США за подобные преступления грозит до 50 лет тюрьмы, в Украине наказания в десять раз мягче. Да и доказать вину – особый вызов.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Кибератака на Украину" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Литвин Александр Литвин
Тема
Кибератака на Украину
Место
Украина
Теги
Кибератака Киберпреступность интернет
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
2
Смешно
9
Интересно
8
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Камастра Вика
Камастра Вика
Молодец, Но жаль что интересует только бабло,а как же инфа?.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel