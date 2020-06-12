Украинец несколько лет получал в Беларуси пенсию умершего тестя

Житель Чернигова несколько лет получал в Беларуси пенсию по паспорту умершего тестя. Ему удалось присвоить сумму, примерно равную 202 тыс. грн, пока его не разоблачили.

История произошла в Мозыре, сообщило агентство БелТА со ссылкой на информацию от местной милиции. В мошенничестве подозревают 67-летнего мужчину, который получал чужую пенсию 4 года.

Мошенничество с пенсией в Украине

"История началась в 2009 году, когда пожилой мозырянин уехал жить к дочке в Чернигов. Мужчина не предупредил о переезде местный собес и не сменил регистрацию, поэтому пенсия продолжала поступать на банковскую карту. Срок ее действия закончился в 2012 году и начисления приостановились. К тому времени белорус скончался и был похоронен в Украине", – говорится в публикации.

В 2013 году зять покойного решил воспользоваться его белорусским паспортом. Через знакомого из Мозыря он вышел на специалиста городского управления по труду, занятости и соцзащите.

"Для чиновницы выдумал легенду: мол, тесть находится в Чернигове, тяжело болеет, поэтому не может самостоятельно приехать и подать заявление на возобновление пенсионных выплат. Мужчина убедил специалиста сделать это на основании его письменного обращения и попросил определить местом выдачи наличных местное отделение почты", – рассказали в Мозырском РОВД.

А при общении с работниками почты украинец выдавал себя за покойника: он приходил с его паспортом. Несмотря на разницу в десять лет, мужчины были похожи.

"С 2013 по 2017 год иностранец похитил свыше 18 тыс. беларусских рублей (около 202 тыс грн. - Ред). Сумма могла оказаться большей, но аферист на несколько месяцев приостановил свои визиты в Беларусь, что стало основанием для повторного приостановления выплат. Еще раз посетить собес украинец не решился", – сказали в милиции Мозыря.

Сейчас следователи проверяют действия специалиста городского управления по труду, занятости и соцзащите на предмет служебной халатности.

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