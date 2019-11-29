Германия устроила Украине очередную подлость с российским газопроводом

Германия вступилась за "Газпром" и обжаловала решение Суда ЕС, которое ограничило российскую компанию в использовании газопровода OPAL.

Об этом в четверг, 28 ноября, сообщило Польское радио, передает "Интерфакс-Украина". По его данным, в сентябре Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии 2016 года, разрешающее более широкое использование пропускной способности трубопровода OPAL российским "Газпромом", однако Германия успела подать апелляцию.

"Польское правительство утверждает, что полное использование пропускной способности газопровода "Северный поток" позволит "Газпрому" перенаправить дополнительные объемы газа на рынок ЕС, что ставит под угрозу энергетическую безопасность ЕС, в том числе Польши", – сказано в публикации.

Власти в Варшаве подчеркивают, что поставки газа из России угрожают энергетической безопасности ЕС в то время, когда Европа хочет уменьшить зависимость от РФ.

Германия вступилась за "Газпром"

Как сообщал OBOZREVATEL:

10 сентября 2019 года стало известно, что суд Евросоюза по требованию Польши отменил решение Еврокомиссии, которое позволяло "Газпрому" поставлять больше газа в Германию по газопроводу OPAL.

После этого глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что Украина и Словакия могут выручить "Газпром" с транзитом газа в Европу после того, как у него начались проблемы с использованием газопровода OPAL.

Европейская комиссия не захотела вступаться за "Газпром" и обжаловать решение Европейского суда юстиции, которое ограничило российскую компанию в использовании газопровода OPAL.

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