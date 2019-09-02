Украине придется заплатить по долгам $0,5 млрд за день

В понедельник, 2 сентября, Украина должна выплатить $500 млн по евробондам, которые были выпущены в 2015 года. Это будут доходы по процентам тех, кто их купил.

Об этом со ссылкой на график выплат по долговым облигациям сообщают "Українські новини".

"Помимо данной выплаты, 3 сентября Украина должна выплатить Международному валютному фонду 114,333 млн СПЗ (спецправа заимствования). Курс НБУ по СПЗ на 1 составляет 3456,3562 гривен за 100 СПЗ. То есть 3 сентября Украина должна выплатить порядка $156 млн в эквиваленте. Кроме того, на 13 сентября запланирована выплата МВФ 295,5 млн СПЗ", – говорится в материале.

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Всего в 3-м квартале 2019 года Украина должна выплатить по внешним долгам почти $4 млрд.

Украине нужно срочно платить по долгам

Как сообщал OBOZREVATEL, Украине до конца года нужно заплатить по долгам 169 млрд грн – 71,4 млрд в гривнях, а остальное в валюте. При этом на сентябрь приходится второй максимум в этом году – 58,5 млрд грн. Предыдущий был в мае – 77,8 млрд грн.

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