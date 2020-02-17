В Украине изменят рынок коммунальных услуг: как это будет

Вице-премьер-министр – министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль заявил, что итогом реформы ЖКХ в Украине должно стать открытие рынка коммунальных услуг для частных инвесторов.

По его мнению, в итоге это должно привести к снижению стоимости коммунальных услуг, передает "Интерфакс-Украина". Ранее Шмыгаль анонсировал радикальную реформу в строительной отрасли, предложив упразднить ГАСИ как орган, который порождает коррупцию.

Услуги ЖКХ pixabay.com

"В цивилизованном мире коммунальный бизнес – один из самых стабильных и прибыльных. Конечно, здесь могут быть злоупотребления, поэтому государство должно взять на себя такую регуляторную функцию там, где есть монополия. Там, где монополии нет, – это просто бизнес. Поэтому реформа ЖКХ должна заключаться в том, что мы должны открыть этот рынок для инвестиций и стабильно двигаться в части снижения стоимости услуг", – сказал Шмыгаль.

По словам вице-премьера, инвестиции – это первую очередь обновление фонда, который изношен и на сегодня дает от 30% до 40% потерь тепла и воды на городских сетях.

"Коммунальные услуги в рыночной экономике является товаром, как и любой другой товар. Но коммунальные услуги в Украине является товаром, который сегодня требует пристального внимания от государства, потому что полноценный рынок этих услуг у нас еще не сформировался. Поэтому государство вынуждено сегодня вмешиваться и контролировать, чтобы защитить интересы людей", – заявил Шмыгаль, отвечая на вопрос, насколько целесообразно ручное регулирование коммунальных тарифов правительством.

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Регулирование тарифов

При этом он отметил, что стоит разделять сферы, в которые может вмешиваться государство, чтобы регулировать тарифы.

"Если мы говорим об электрической энергии и газе, то за энергоресурсы бизнес платит полную цену, население платит не полную, государство дотирует, потому что население не может заплатить полную цену, и это государственная регуляция. Но относительно других жилищно-коммунальных услуг – тепло, вода, водоотведение, вывоз мусора – это вопросы местного уровня: общин и городов. Государство в идеале не было бы вообще слышать об этой проблематике. Надо разделять государственный уровень и коммунальный", – заключил Шмыгаль.

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