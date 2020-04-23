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23 апреля • обновлено в 12:00
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"Укроборонпром" предложили ликвидировать

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Заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем заявил, что государственный концерн в нынешнем виде должен быть ликвидирован.

На его основе предлагают создать шесть корпораций различной специализации. Об этом Найем сообщил в четверг, 23 апреля, в Facebook.

Ликвидация "Укроборонпрома"

Ликвидация "Укроборонпрома"

ukroboronprom.com.ua

По его мнению, сегодня львиная доля государственных оборонных предприятий, в отличие от частных производителей, неконкурентоспособны. Главная причина – акционер, то есть, государство, которое связывает производителей излишней регуляцией и бюрократией.

Найем отметил, что за последние годы в концерне выросли новые люди, некоторые заводы сделали большой шаг вперед. Но текущая модель управления оборонными предприятиями не оправдывает себя.

Что предлагают

У руководства концерна есть план его реформирования. Конечная цель – ликвидация "Укроборонпрома" и создание вместо него шести корпораций, специализирующихся на:

  • ракетостроении;

  • авиастроении;

  • бронетехнике;

  • радарных и морских системах;

  • авиаремонте.

"Концерн уже готов двигаться по этому пути. Но без прямого и непосредственного участия государственных органов реформа "Укроборонпрома" либо затянется на годы, либо станет невозможной. Сейчас реформа Концерна в первую очередь зависит от эффективности парламента, вместе с которым мы уже готовим новый закон "О корпоратизации предприятий ОПК", – подытожил Найем.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Мустафа Найем заявил, что за последние 10 лет из государственного концерна было украдено почти миллиард гривен.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Реформы Зеленского Реформы в Украине
Персона
Мустафа Найем
Место
Украина
Тег
Укроборонпром
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Экономика Рынки и компании

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