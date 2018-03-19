Украине нужны такие точки роста, как индустриальные парки – Игорь Никонов

Создание в Украине таких точек роста, как индустриальные парки, привлечет в страну миллиардные инвестиции и обеспечит работой тысячи украинцев. Об этом рассказал основатель компании KAN Development Игорь Никонов в своем новом VLOGе на ObozTV.

"Что такое индустриальный парк? Это незанятая территория, обеспеченная всеми необходимыми коммуникациями. Инвестор, который вкладывает деньги в новое производство на такой площадке, получает льготы на определенный период. Предположим, льготы по налогу на прибыль, налогу на землю, льготы по ввозу техники, льготы по социальным выплатам и т.д. Инвестор создает новое производство, тысячи рабочих мест и за счет льгот увеличивает уровень заработной платы. Повышается покупательная способность населения, это стимулирует бизнес, развивает экономику. Положительный экономический эффект индустриальных парков доказан такими крупными странами, как США и Великобритания и не только. Вокруг нас находятся сотни индустриальных парков. Например, в Чехии, благодаря индустриальным паркам, инвестиции составляют $10,7 тыс. на одного проживающего в стране, в Польше – $5,6 тыс., в Украине - всего $1,5 тысяч. В Турции инвестиции через индустриальные парки составили, практически, $100 млрд. Представьте себе о каких суммах идет речь. Мы сегодня за каждый миллиард пытаемся вести дебаты, и вся страна ждет и переживает, когда же нам дадут следующий транш. Хотя в состоянии сделать все самостоятельно. Необходимо только создать условия. Например, в Китае с 80-х годов созданы свободные экономические зоны, фактически, это те же индустриальные парки, и треть экономики Китая развивается благодаря им. 30% иностранных инвестиций заходят именно таким путем" – отметил Игорь Никонов.

Президент KAN Development подчеркнул, что на данный момент индустриальные парки - это одна из реальных возможностей обеспечить развитие экономики Украины.

"Моя позиция по поводу индустриальных парков связана не с политикой, а связана с экономикой. Я считаю, что только точки роста и только преференции дают возможность любому инвестору принять решение о вложениях в Украину. Тут главным критерием являются не налоги, а создание одного рабочего места" – отметил Игорь Никонов.