Украина договорилась о безвизе с еще одной страной: стали известны условия

Украина и Монголия подписали соглашение о взаимной отмене виз.

Документ об этом представители правительств двух стран подписали в пятницу, 8 ноября, в Варшаве, говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

"Мы подписали соглашение, позволяющее гражданам Украины путешествовать без виз в Монголию. Это означает, что граждане Украины могут въезжать в Монголию без виз на 90 дней в течение 180 дней", – сказал посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Украина подписала безвиз с Монголией Антикор

Как сообщал OBOZREVATEL, за следующие пять лет для украинцев создадут все необходимые условия, чтобы они могли путешествовать без виз в Гватемалу, Гренаду, Коста-Рику, Маврикию, на Маршалловые острова, в Монголию, Науру, Палау, Перу, Сальвадор, Самоа, Сен-Винсент и Гренадины, на Соломоновые острова и Ямайку.

Ранее Северная Македонии приняла проект закона о ратификации безвизового режима с Украиной.

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