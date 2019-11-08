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8 ноября • обновлено в 17:15
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Украина договорилась о безвизе с еще одной страной: стали известны условия

2.2т Читать материал на украинском

Украина и Монголия подписали соглашение о взаимной отмене виз.

Документ об этом представители правительств двух стран подписали в пятницу, 8 ноября, в Варшаве, говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

"Мы подписали соглашение, позволяющее гражданам Украины путешествовать без виз в Монголию. Это означает, что граждане Украины могут въезжать в Монголию без виз на 90 дней в течение 180 дней", – сказал посол Украины в Польше Андрей Дещица.

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Украина подписала безвиз с Монголией

Украина подписала безвиз с Монголией

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Как сообщал OBOZREVATEL, за следующие пять лет для украинцев создадут все необходимые условия, чтобы они могли путешествовать без виз в Гватемалу, Гренаду, Коста-Рику, Маврикию, на Маршалловые острова, в Монголию, Науру, Палау, Перу, Сальвадор, Самоа, Сен-Винсент и Гренадины, на Соломоновые острова и Ямайку.

Ранее Северная Македонии приняла проект закона о ратификации безвизового режима с Украиной.

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Место
Монголия
Тег
Министерство иностранных дел Украины
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Николаев Олег
Николаев Олег
Украинские предки.
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Маймунов Арсен
Маймунов Арсен
А че нормуль, лошадок в ордынской степи пасти теперь будут, не все ж у поляков сортиры драить))
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Политика Другая
Политика Другая
Там кстати уголь добывают. Может кто то из шахтеров пристроится
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