Украина запретила своим компаниям полеты в небе Ирана

Украина запретит своим авиакомпаниям полеты в небе Ирана с 9 января 00:00 до выяснения причин катастрофы с Boeing 737 авиакомпании МАУ.

Такое решение было принято на оперативном заседании шаба СНБО в среду, 8 января. Об это сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"Полеты в воздушном пространстве Ирана будут запрещены украинским авиакомпаниям с 9 января 00:00 до выяснения причин катастрофы", – написал Гончарук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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