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8 января • обновлено в 12:53
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Украина запретила своим компаниям полеты в небе Ирана

1.1т
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Украина запретит своим авиакомпаниям полеты в небе Ирана с 9 января 00:00 до выяснения причин катастрофы с Boeing 737 авиакомпании МАУ.

Такое решение было принято на оперативном заседании шаба СНБО в среду, 8 января. Об это сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

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"Полеты в воздушном пространстве Ирана будут запрещены украинским авиакомпаниям с 9 января 00:00 до выяснения причин катастрофы", – написал Гончарук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран
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Комментарии на сайте не модерированы
Ильич Владимир
Ильич Владимир
А почему раньше не запретили как американцы и европейцы ???
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