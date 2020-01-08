Украина запретила своим компаниям полеты в небе Ирана

Украина запретит своим авиакомпаниям полеты в небе Ирана с 9 января 00:00 до выяснения причин катастрофы с Boeing 737 авиакомпании МАУ.
Такое решение было принято на оперативном заседании шаба СНБО в среду, 8 января. Об это сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
"Полеты в воздушном пространстве Ирана будут запрещены украинским авиакомпаниям с 9 января 00:00 до выяснения причин катастрофы", – написал Гончарук.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии" (МАУ), на борту которого находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Самолет перестал подавать сигналы в 4:44 по Киеву.
Появилось первое видео падения украинского лайнера в Иране.
СМИ сообщили, что все пассажиры и члены экипажа погибли. Спасатели не обнаружили следов выживших на месте крушения.
Появились первые фото разбившегося лайнера.
Пилот МАУ полностью опроверг версию, что Boeing 737 авиакомпании разбился в Иране из-за технической неисправности. По его мнению, вероятнее всего, самолет был сбит.
Издание Al Hadath озвучило версию, что украинский самолет Boeing-737, потерпевший крушение утром в среду, 8 января, недалеко от Тегерана, по ошибке сбили силы ПВО Ирана.
Бывший военный пилот беспилотных авиационных комплексов (БпАК) Владимир Куприянов опроверг версию о том, что украинский самолет Boeing 737 в Иране рухнул из-за случайного столкновения с дроном.
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