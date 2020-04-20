Украинским авиакомпаниям заплатят компенсацию за эвакуацию граждан

Украина выплатит компенсацию авиакомпаниям, которые после прекращения регулярных полетов занимались эвакуацией граждан из-за рубежа.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире 24 канала. По его словам, на выплаты могут рассчитывать все украинские авиакомпании, включая МАУ, SkyUp, "Розу Ветров", Azur Air Ukraine. Он запросили помощь у властей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Выплаты авиакомпаниям

"Мы выплачиваем компенсации авиакомпаниям за эвакуацию наших граждан, когда уже было остановлено регулярное авиасообщение. Они вынуждены были постоянно летать пустыми в одну сторону, забирая людей, например, из Египта. Понятно, что это убыточный рейс, поэтому мы приняли решение ранее на заседании правительства. Сейчас ожидаем детальных расчетов от авиаперевозчиков, чтобы предоставить им дотации. Это поможет им продержаться до момента возобновления авиасообщения", – сказал Криклий.

По его словам, внутренние рейсы украинские компании могут возобновить уже осенью. Но когда начнутся регулярные международные полеты, в частности, в Европу, пока не известно.

Как сообщал OBOZREVATEL: