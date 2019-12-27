Еще один союзник: Украина заключила соглашение по газу с страной-соседом

Украина и Молдова подписали межоператорское техническое соглашение по газу о взаимодействии в соответствии с европейскими правилами с 1 января 2020 года.

Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщила пресс-служба "Оператора ГТС Украины". Уточним, что соглашение заключено с ООО "Молдоватрансгаз" и АО "Молдовагаз".

Пресс-служба отметила, что этот шаг позволяет транспортировать газ по европейским правилам в обоих направлениях между Украиной и Молдовой через точки Алексеевка, Гребеники, Каушаны, Ананьев, Лиманское.

Украина и Молдова заключили соглашение по газу Коллаж

"Таким образом, это полностью завершит разблокирования транбалканского газового коридора и позволит потребителям Молдовы с 1 января 2020 получать газ из украинской ГТС", – говорится в сообщении.

Также стороны подписали договоры на транспортировку газа по территориям Украины и Молдовы для приграничных потребителей обеих стран.

tsoua.com

Как писал OBOZREVATEL, ранее соглашение о реверсе газа с 1 января 2020 года подписали Украина и Румыния.

Также "Оператор ГТС Украины" заключил сделку о сотрудничестве с венгерским оператором FGSZ ltd.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!