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27 декабря • обновлено в 21:56
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Еще один союзник: Украина заключила соглашение по газу с страной-соседом

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Украина и Молдова подписали межоператорское техническое соглашение по газу о взаимодействии в соответствии с европейскими правилами с 1 января 2020 года.

Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщила пресс-служба "Оператора ГТС Украины". Уточним, что соглашение заключено с ООО "Молдоватрансгаз" и АО "Молдовагаз".

Пресс-служба отметила, что этот шаг позволяет транспортировать газ по европейским правилам в обоих направлениях между Украиной и Молдовой через точки Алексеевка, Гребеники, Каушаны, Ананьев, Лиманское.

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Украина и Молдова заключили соглашение по газу

Украина и Молдова заключили соглашение по газу

Коллаж

"Таким образом, это полностью завершит разблокирования транбалканского газового коридора и позволит потребителям Молдовы с 1 января 2020 получать газ из украинской ГТС", – говорится в сообщении.

Также стороны подписали договоры на транспортировку газа по территориям Украины и Молдовы для приграничных потребителей обеих стран.

Еще один союзник: Украина заключила соглашение по газу с страной-соседом

tsoua.com

Как писал OBOZREVATEL, ранее соглашение о реверсе газа с 1 января 2020 года подписали Украина и Румыния.

Также "Оператор ГТС Украины" заключил сделку о сотрудничестве с венгерским оператором FGSZ ltd.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Рынок газа
Место
Украина
Теги
"Оператор ГТС Украины" газ
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Хо.хо.лы, вы лучше расскажите как вас Германия на х... послала в ответ на ваш запрос о военной помощи))) Вот це пЭрЭмога))) У-ха-ха)))
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Две газовые сверхдержавы)))))
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