Украина жестко ударила по России: что попало в "черный список"

Украина ввела спецпошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.

Об этом сообщил на Facebook представитель президента в Кабмине Андрей Герус.

"Вчера Кабинет министров принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа. Такое совместное решение президента и правительства принято в ответ на расширение российских экономических санкций. Напомню, в апреле-мае РФ ограничила поставки в Украину нефти, моторного масла, битума, этанола, уголь и др.", - написал Герус.

Согласно соответствующего решения:

- специальная пошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом будет составлять 3,75% с 1 августа 2019 года и 4,0% с 1 октября 2019 года.

- специальная пошлина на поставки сжиженного газа будет составлять 1,75% с 1 августа и 3,0% с 1 октября 2019 года.

По словам представителя президента, цель повышения пошлин - забрать у российских компаний сверхприбыли, которые они получали, доставляя в Украину топливо с помощью более дешевого трубопроводного транспорта (прибыль 35-40 $/т против 10-12 $/т у обычных импортеров).

Цены на АЗС от этого вырасти не должны.

"Маржа трейдера будет приведена к обычным рыночным уровням и соответствующее решение никак не повлияет на розничные цены на АЗС. Все трейдеры будут в равных условиях. Повышать цены у одного отдельного импортера возможности не будет, потому сразу будет идти конкурентное замещение ресурса из альтернативных источников: Беларусь, страны ЕС (Литва, Польша), поставки морем и тому подобное. Такое решение это что-то вроде windfall tax", - говорит Герус.

По его словам, бюджет Украины дополнительно будет получать около 2 млрд грн в год. Эти деньги планируют направить на выплату субсидий. В связи с этим сейчас будут меняться правила получения субсидий, чтобы расширить количество получателей.

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