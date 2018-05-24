Украина ввела санкции против "Массандры", но дала добро лотерейным операторам

Украина еще на три года продлила действие санкций в отношении ряда предприятий Крыма, перерегистрированных согласно российскому законодательству. Санкции включают в себя блокирование активов, ограничение торговых операций, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий, а также другие ограничительные меры.

Списки предприятий, в отношении которых продлены санкции, обнародованы на сайте президента Украины.

Как отмечают на сайте президента, санкции продлеваются для: "Производственно-аграрного объединения "Массандра", "Завода шампанских вин "Новый Свет", "Симферопольского винодельческого завода", "Крымского винодельческого завода" (ранее "Первомайский винодельческий завод"). Кроме того, санкции продлеваются для агропромышленной фирмы "Прибрежная", "Агропромкомбината "Виноградный", "Крымского рыбопитомника", ряда филиалов "Массандры" и других юридических лиц.

Также под санкции попал один из крупнейших в мире производителей фосфоросодержащих удобрений ПАО "Фосагро" (Москва) и связанное с ним ООО "Фосагро-Украина" (Киев). В санкционный список также попали АО "Минерально-химическая компания "Еврохим" (Москва), ДП "Агроцентр Еврохим-Украина" и ООО "Агроцентр Украина" (оба - Киев).

Кроме того, ограничение торговых операций и блокирование активов сроком на три года вводится для десяти российских элеваторов "Степнянский", "Малороссийский", "Крыловский", "Еянский", "Ривненский", "Ладошки", "Белогинский", "Альбашский", "Уманский", "Величковский", а также для ЗАО "Хомяковский хладокомбинат" и ООО "Акваника".

В то же время, лотерейные операторы "М.С.Л." и "Патриот" не вошли в обновленный санкционный список, хотя лотерея "М.С.Л." попадала в санкицонный список трижды с 2015 года. В отношении лотерейного оператора Служба безопасности Украины проводила расследование с целью проверки наличия фактов, которые могли бы стать основанием для применения санкций. По данным лотерейного оператора, собственником "М.С.Л." является кипрская компания Evolot.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина также ввела ограничительные меры против семи российских олигархов, которые были включены в санкционный список Соединенных Штатов. Кроме того, в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины внесли электронную платежную систему WebMoney. Также Совет национальной безопасности и обороны Украины впервые ввел санкции против украинского бизнесмена, владельца группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" Сергея Курченко, который находится в международном розыске.