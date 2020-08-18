Украина ввела спецпошлины на уголь, дизтопливо и сжиженный газ из России

Кабинет министров Украины ввел спецпошлины на дизельное топливо, сжиженный газ и уголь из России.

В постановлении №719 говорится, что пошлины установлены для "защиты интересов безопасности в чрезвычайных обстоятельствах в международных отношениях", передает Правительственный портал.

Независимо от других видов налогов, пошлины в размере 4% введены в отношении тяжелых дистиллятов (газойлей), импортируемых из России трубопроводным транспортом (под эту категорию подпадает российское ДТ).

В размере 3% введена спецпошлина для сжиженных газов, а в размере 65% – для всех типов угля (кроме антрацитового угля независимо от цели ввоза; битуминозного угля, коксующегося и другого угля для использования в металлургической и коксохимической промышленности, а также битуминозных, коксующихся и других углей с выходом летучих веществ в пересчете на сухую безминеральную основу до 35% включительно для использования в производстве электрической и тепловой энергии).

В случае невозможности установить страну происхождения, товары выпускаются в свободное обращение на таможенной территории Украины при условии уплаты пошлины.

"Постановление теряет силу 31 декабря 2020 года или после отмены Российской Федерацией дискриминационных или недружественных действий в отношении Украины", – говорится в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, недавно президент России Владимир Путин заявил, что ограничения сделки ОПЕК+ в какой-то момент будут сняты, и российская нефтяная отрасль должна быть готова к падению цен.

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