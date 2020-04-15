Украина ввела огромную пошлину на импорт угля из РФ

Кабинет министров Украины ввел с 1 мая 2020 года пошлину на импорт угля из РФ в размере 65%. Такие действия стали ответом на ограничительные меры со стороны России и позволят поддержать рынок украинской электроэнергии.

Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина 15 апреля. Так, Россия уже ввела ряд ограничительных мер в отношении Украины. Целая группа товаров поставляется в РФ только по специальным разрешениям. В таком случае, как говорится в пояснительной записке к решению, Украина получает право на ответные меры.

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"В октябре-декабре 2019 года стремительно увеличились объемы импортированной из РФ электроэнергии. При этом в РФ отсутствуют свободные рынки электроэнергии. Монопольное право на заключение контрактов импорта-экспорта электроэнергии в РФ имеет госкомпания "Интер РАО", существенное участие в которой принадлежит "АЭС России". Эта компания не допускает на свои рынки другие страны. В то же время роскомпания заключает прямые договоры с украинскими потребителями", – говорится в постановлении.

Отметим, в том числе из-за импорта угля из России под ударом оказалась вся угольная промышленность Украины. Так, "ДТЭК Энерго" приняло решение приостановить работу предприятия "ДТЭК Павлоградуголь" и три обогатительные фабрики.

До этого гендиректор "Энергоатом-Трейдинг" Сергей Бедин заявил, что из-за кризиса на рынке электроэнергии НАЭК "Энергоатом" не получил более 4 млрд грн за поставленную электроэнергию от ГП "Гарантированный покупатель", которому поставляет 85% всей атомной электроэнергии для нужд населения, и в результате этого компания в настоящее время не может обеспечить закупку и вывоз ядерного топлива.

Как сообщал OBOZREVATEL, спровоцированный кризисом на энергорынке дефицит средств у компании НАЭК "Энергоатом" может привести к остановке ядерных блоков.