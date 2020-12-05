Украина начала процедуру по введению санкций против австрийского архитектурного бюро "Coop Himmelb(l)au" за работу в оккупированном Россией Севастополе (территория автономной республики Крым (АРК).

Кроме того, по обращению Министерства иностранных дел (МИД) прокуратура АРК начало уголовное производство против компании. Об этом на своей странице Facebook сообщил спецпредставитель МИД по вопросам санкционной политики Алексей Макеев.

"Украина запустила также внутригосударственные процедуры для введения против бюро санкций за сотрудничество с российской оккупационной администрацией и пособничество в попытке легитимизации Россией аннексии АР Крым", – написал Макеев.

Руководитель бюро Вольф Прикс, по словам дипломата, теперь долго не сможет избавиться от клейма "карманного архитектора Кремля".

"Мы призываем ответственный иностранный и украинский бизнес отказаться от любых проектов "Coop Himmelb(l)au". Мы не будем терпеть такого откровенного игнорирования украинского суверенитета и сотрудничества с российской оккупационной администрацией. Руководство этой австрийской компании решило встать на тонкий лед. Им будет запрещен въезд в Украину, а международное реноме этой компании испытывает серьезные потери", – добавил Макеев.

Coop Himmelb(l)au — австрийское архитектурное бюро. Основано в 1968 году в Вене Вульфом Д. Приксом, Хельмутом Свичинским и Михаэлем Хольцером. Длительное время предприятие было малоуспешным из-за того, что проекты Прикса казались слишком авангардными.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что МИД Украины направил ноту протеста Республике Никарагуа, которая назначила "почетного" консула в оккупированном Россией Крыму. Им стал Олег Белавенцев, в 2019 году осужденный Святошинским районным судом Киева к 13 годам заключения за посягательство на территориальную целостность Украины. Он был одним из активных участников оккупации Крыма.