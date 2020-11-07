Украина впервые в истории начала экспортировать газ, который получила из ЕС

Украина впервые ре-экспортировала газ в страны ЕС. Это стало возможным благодаря новой услуги оператора ГТС шорт-холл: иностранные компании могут хранить свой газ в Украине или транспортировать его между двумя соседними странами.

Об этом на своей странице Facebook сообщил гендиректора Оператора Сергей Макогон. "Еще одна значимая веха для рынка газа – начался ре-экспорт газа, который был ранее завезен в Украину из ЕС. Ранее были только транзит и импорт", – пояснил он.

Первые 15 миллионов кубометров газа были ре-экспортированы в Венгрию и Польшу. "Оператор ГТС уже заработал порядка 500 млн грн дохода от предоставления услуги shorthaul. Это абсолютно новый источник дохода для компании, который был создан с нуля. Даже на таком древнем и инертном рынке, как транспортировка газа, можно находить новые возможности и точки роста", – написал Макогон.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Нафтогазе" заявили, что будут судиться с поставщиками из-за долгов за газ, который поставлялся населению на условиях ВСО (по ценам ниже, чем для предприятий). Они достигли 24 млрд грн.

Кабинет министров в середине августа позволил отключать газ. Если раньше компании были обязаны поставлять газ всем бытовым потребителям и религиозным организациям на своей лицензионной территории, то сейчас это условие изъял