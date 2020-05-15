Саакашвили хочет расторгнуть соглашение Украины с МВФ

Украина должна отказаться от кредитов МВФ, так как ее экономическое состояние уже позволяет это сделать.

Об этом заявил глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили в эфире программы "Право на владу".

Саакашвили высказался о кредитах МВФ

"Мне кажется, что при всем том, что мы сейчас обязаны сотрудничать с МВФ, вы посмотрите, сколько они нам денег дают. Они дают нам денег ровно столько, чтобы мы просто рассчитывались за внешние долги. И мы из-за этого вынуждены постоянно ходить на поклон. Я в свое время в Грузии отказался от услуг МВФ", – сказал Саакашвили.

По его словам, Украина уже сейчас достаточно сильная, чтобы тоже от этого отказаться, чтобы самой цивилизованным путем проводить реформы и изменения.

Объяснил, что имел в виду

Позже Саакашвили в Facebook заявил, что "некоторые люди неправильно поняли" его позицию по МВФ.

"Я много раз говорил, что сейчас у Украины нет альтернативы хорошему сотрудничеству, поскольку, особенно в период кризиса, Украине нужны деньги, и МВФ способствовал продвижению некоторых столь необходимых реформ", – написал он.

"На данном этапе я за усиление связей, которые приносят пользу программе реформ Украины. Стратегически мы придем к ситуации, когда помощь МВФ не будет требоваться, поскольку у нас будут разумные финансы и наша собственная программа радикальных реформ. На это может понадобиться несколько лет, но мы будем следовать этой цели. Должен сказать, що любые попытки выйти из программы МВФ сейчас будут лишь играть на руку врагам Украины", – объяснил Саакашвили.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина находится на финальном этапе переговоров с МВФ и уже в конце мая может получить новый кредитный транш. Об этом во время "часа вопросов" к правительству 13 мая заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.