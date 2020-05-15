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15 мая • обновлено в 11:59
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Саакашвили хочет расторгнуть соглашение Украины с МВФ

23.2т
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Украина должна отказаться от кредитов МВФ, так как ее экономическое состояние уже позволяет это сделать.

Об этом заявил глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили в эфире программы "Право на владу".

Саакашвили высказался о кредитах МВФ

Саакашвили высказался о кредитах МВФ

"Мне кажется, что при всем том, что мы сейчас обязаны сотрудничать с МВФ, вы посмотрите, сколько они нам денег дают. Они дают нам денег ровно столько, чтобы мы просто рассчитывались за внешние долги. И мы из-за этого вынуждены постоянно ходить на поклон. Я в свое время в Грузии отказался от услуг МВФ", – сказал Саакашвили.

По его словам, Украина уже сейчас достаточно сильная, чтобы тоже от этого отказаться, чтобы самой цивилизованным путем проводить реформы и изменения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина находится на финальном этапе переговоров с МВФ и уже в конце мая может получить новый кредитный транш. Об этом во время часа вопросов к правительству. 13 мая заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
транш МВФ кредитование Украины
Персона
Михеил Саакашвили
Место
Украина
Тег
МВФ
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