Украина улучшила условия для людей, которые едут в Крым: все подробности

В Украине в пятницу, 15 ноября, на админгранице с временно оккупированным Крымом начали работать реконструированные пункты пропуска "Чонгар" и "Каланчак".

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Facebook. "15 конструкций на КПВВ "Чонгар" сведены в рекордные сроки – два месяца, имеют автономные системы электроснабжения и водоотведения", – написал Криклий. КПВВ "Чаплинка" работает в штатном режиме.

Он добавил, что об этих проектах начали говорить еще в 2017 году, однако тогда так ничего и не начали делать.

Глава Херсонской ОГА Юрий Гусев уточнил, что в сервисных зонах завершаются работы по благоустройству.

"На территории уже смонтированы металлические конструкции зданий автостанции, центра предоставления административных услуг, помещения для отдыха водителей и тому подобное. Продолжается ряд сопутствующих работ, в частности, по благоустройству прилегающей территории. Все это должно создать условия для получения гражданами полного перечня админуслуг максимально комфортным", – написал Гусев.

По его словам, в сутки "Чонгар" способен пропускать до 4 тысяч пешеходов и около 800 транспортных средств. Строительство второй очереди пункта въезда-выезда, должно завершиться до 20 декабря.

Пункт пропуска

Пункт пропуска

Пункт пропуска

Пункт пропуска

Пункт пропуска

Пункт пропуска

Пункт пропуска

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Россией Крыму назрела катастрофическая ситуация в связи с нехваткой пресной воды. Крупные реки полуострова пересохли из-за засушливой осени.

Ранее постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич заявил, что Украина не будет менять свою позицию относительно подачи воды на территорию оккупированного Россией Крыма.

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