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15 ноября • обновлено в 17:40
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Украина улучшила условия для людей, которые едут в Крым: все подробности

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В Украине в пятницу, 15 ноября, на админгранице с временно оккупированным Крымом начали работать реконструированные пункты пропуска "Чонгар" и "Каланчак".

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Facebook. "15 конструкций на КПВВ "Чонгар" сведены в рекордные сроки – два месяца, имеют автономные системы электроснабжения и водоотведения", – написал Криклий. КПВВ "Чаплинка" работает в штатном режиме.

Он добавил, что об этих проектах начали говорить еще в 2017 году, однако тогда так ничего и не начали делать.

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Глава Херсонской ОГА Юрий Гусев уточнил, что в сервисных зонах завершаются работы по благоустройству.

"На территории уже смонтированы металлические конструкции зданий автостанции, центра предоставления административных услуг, помещения для отдыха водителей и тому подобное. Продолжается ряд сопутствующих работ, в частности, по благоустройству прилегающей территории. Все это должно создать условия для получения гражданами полного перечня админуслуг максимально комфортным", – написал Гусев.

По его словам, в сутки "Чонгар" способен пропускать до 4 тысяч пешеходов и около 800 транспортных средств. Строительство второй очереди пункта въезда-выезда, должно завершиться до 20 декабря.

Пункт пропуска

Пункт пропуска

Пункт пропуска

Пункт пропуска

Пункт пропуска

Пункт пропуска

Пункт пропуска

Пункт пропуска

Пункт пропуска

Пункт пропуска

Пункт пропуска

Пункт пропуска

Пункт пропуска

Пункт пропуска

Украина улучшила условия для людей, которые едут в Крым: все подробности

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Россией Крыму назрела катастрофическая ситуация в связи с нехваткой пресной воды. Крупные реки полуострова пересохли из-за засушливой осени.

Ранее постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич заявил, что Украина не будет менять свою позицию относительно подачи воды на территорию оккупированного Россией Крыма.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Владислав Криклий Юрий Гусев
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
СУХеС, рагули!))
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