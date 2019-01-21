Украина, Россия и ЕС проведут новые переговоры по газу: чего ждать

Очередной раунд переговоров по транзиту российского газа, который 21 января проведут в Брюсселе Украина, РФ и Еврокомиссия, завершится ничем. Москва не заинтересована в новом долгосрочном контракте с Киевом по транзиту.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев, анализируя состав российской делегации на переговорах.

"Результатов никаких не будет, поскольку российская сторона представлена только людьми, которые ничего не решают – ни заместитель главы правления "Газпрома" Александр Медведев, ни министр энергетики России Александр Новак", – заявил эксперт.

По его словам, вопросы по газу и нефти в России "решают только избранные", в частности, глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Именно глава "Газпрома" приезжает туда, где ожидается подписание каких-то договоров. Если его нет, это значит, что на них будет в очередной раз определена позиция Украины, России и Еврокомиссии, о которых уже всем известно. Мы выступаем за подписание долгосрочного контракта, потому что этого требует Еврокомиссия. РФ не хочет долгосрочного контракта, ее устроит краткосрочный или вообще бесконтрактная ситуация, когда будут подписываться разовые соглашения", – отметил Рябцев.

Эксперт объяснил, что Кремль рассчитывает на скорый запуск газопровода "Северный поток-2", поэтому ему нужно "самое большее полгода или год для того, чтобы сберечь возможность транзита через Украину".

Отметим, что первый раунд трехсторонних консультаций по транзиту российского газа через территорию Украины был проведен в Берлине 17 июля 2018 года. На ней стороны обсуждали, как будут строиться отношения России и Украины после 2019 года, когда закончится действующий контракт на транзит. Вторую встречу удалось провести только спустя полгода.

business.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину. Он подчеркнул, что РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине и при отсутствии новых договоров может прекратить транзит в начале 2020 года.

"Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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