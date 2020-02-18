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18 февраля • обновлено в 15:05
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/ Рынки и компании

Украина серьезно увеличила траты на оборону: сколько выделили денег

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Сумма средств, выделенных на гособоронзаказ из бюджета Украины в 2020 году, увеличена на 16% по сравнению с 2019 годом.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге после заседания Совета (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Оборонзаказ Украины

Оборонзаказ Украины

"Могу сказать, что гособоронзаказ повышен по сравнению с прошлым годом на 16%, и сумма, которую мы рассчитываем в этом году на это потратить – более $1 млрд", – сказал Данилов.

При этом в ноябре 2019 года стало известно, что задолженность по зарплатам на предприятиях "Укроборонпрома" доходит до четырех лет. А на некоторых заводах людям платят 3500 гривен в месяц.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства спрогнозировали, что средняя зарплата в Украине в 2022 году вырастет до 16 047 гривен.

В Киеве разоблачили бывшего замдиректора завода "Маяк", который пытался продать государственное имущество "Укроборонпрома" за $4,5 млн.

Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство по бывшему детективу НАБУ Евгению Завгороднему, которого подозревали в сокрытии хищений в государственном концерне "Укроборонпром".

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Вооружение
Персона
Алексей Данилов
Место
Украина
Теги
Министерство обороны Украины Укроборонпром
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
"потратить – более $1 млрд", За пять лет можно на авианосец накопить.
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1
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
задолженность по зарплатам доходит до 4-х лет... как такое возможно?
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Нациев Сала
Нациев Сала
это недогосударство все равно не выживет, нет единства, нет экономики, люди валят при первой же возможности
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