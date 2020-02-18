Украина серьезно увеличила траты на оборону: сколько выделили денег

Сумма средств, выделенных на гособоронзаказ из бюджета Украины в 2020 году, увеличена на 16% по сравнению с 2019 годом.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге после заседания Совета (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Оборонзаказ Украины
"Могу сказать, что гособоронзаказ повышен по сравнению с прошлым годом на 16%, и сумма, которую мы рассчитываем в этом году на это потратить – более $1 млрд", – сказал Данилов.
При этом в ноябре 2019 года стало известно, что задолженность по зарплатам на предприятиях "Укроборонпрома" доходит до четырех лет. А на некоторых заводах людям платят 3500 гривен в месяц.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства спрогнозировали, что средняя зарплата в Украине в 2022 году вырастет до 16 047 гривен.
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