Украина резко увеличила транзит газа из-за "подножки" России с газопроводом OPAL

Транзит газа через Украину увеличился после того, как Суд ЕС запретил "Газпрому" перекачивать газ в Европу из "Северного потока" по газопроводу OPAL.

Об этом свидетельствуют данные европейских газотранспортных операторов, сообщают "РИА Новости".

"По данным словацкого оператора Eustream, заявка на прокачку газа через станцию "Вельке Капушаны", которая является пограничным пунктом между Словакией и Украиной (так называемый ужгородский коридор), на понедельник выросла до 154,7 миллиона кубов. До ограничения доступа "Газпрома" к OPAL в будние дни этот показатель составлял в среднем 145,4 миллиона кубов", – говорится в публикации.

Газопровод OPAL – это продолжение "Северного потока-1" по европейской территории. Протяженность трубы – 470 километров.

Газопровод OPAL: по России мощно ударили

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 сентября стало известно, что Суд Евросоюза по требованию Польши отменил решение Еврокомиссии, которое позволяло "Газпрому" поставлять больше газа в Германию по газопроводу OPAL.

Украина и Словакия могут выручить "Газпром" с транзитом газа в Европу после того, как у него начались проблемы с использованием газопровода OPAL. Об этом на Facebook написал глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев,

В России подтвердили, что готовы 19 сентября провести переговоры по транзиту газа с Украиной и Еврокомиссией.

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