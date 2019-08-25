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Украина резко сократила зависимость от России: у Зеленского раскрыли детали

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Объемы поставок дизеля из России в Украину в августе резко снизились в два раза. Теперь доля российского дизеля на украинском рынке составит около 20 процентов, а не 45, как было ранее.

Об этом сообщил представитель президента страны Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook. Он отметил, что сейчас дефицита дизеля в стране нет. Более того, увеличились поставки дизеля в Украину из Белоруссии, стран Евросоюза и с морских направлений.

"Никакого дефицита нет, более того, на этой неделе цены дизтоплива снизились еще на 20-80 копеек за литр. Это свидетельствует, что решение было продумано, введено правильно, своевременно и эффективно имплементировано", — подчеркнул представитель Зеленского.

Украина резко сократила зависимость от России

Украина резко сократила зависимость от России

pixabay.com

Также Греус добавил, что 1 августа на Украине вступили в силу специальные пошлины на импорт сжиженного газа и дизельного топлива из России. Первоначально сбор за дизтопливо будет взиматься в размере 3,75 процента, а с 1 октября — 4 процента, на сжиженный газ — 1,75 и 3 процента соответственно.

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А 6 августа Украина смогла обеспечить альтернативные поставки дизельного топлива и заместила импорт из РФ. Нефтетрейдеры накопили дополнительные запасы российского топлива на нефтебазах и собираются его реализовывать. Речь шла о более чем 40 тысячах тонн. Дополнительно растут поставки из Литвы и стран ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине предложили альтернативу российскому дизелю. Более того, в течение 3-5 лет отечественный рынок может полностью перейти на другие источники поставок.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
экономика
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
россию и путина и тут пердолят
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Пигин Макс
Пигин Макс
Какие же смешные эти шеневмерлики))))))))))))
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Северо-Запад Эдуард
Северо-Запад Эдуард
75 руб. за литр, точно Украина уже в Европе :)
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