Украина разозлила Путина, он не может это видеть: Financial Times рассказали о настроении в Кремле

Президент РФ Владимир Путина не может спокойно наблюдать, как экономический рост Украины опережает российский Он обозлен и его месть – одна из угроз для украинских властей.

Об этом говорится в материале Financial Times. Журналисты отмечают: Украина выходит из кризиса, произошедшего после революции и военной интервенции России ровно шесть лет назад. По мнению некоторых экспертов, страна имеет лучший за многие годы шанс экономического взлета.

Владимир Путин

"Путин не может спокойно смотреть на это". Впрочем, экономическому росту могут помешать два основных риска, предупреждает Financial Times. Первый – реформы снова могут сойти на нет из-за коррупционного влияния мощных украинских олигархов на политический класс. Еще больший риск представляет мстительный Кремль.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путина высмеяли в сети за новый "национальный вид спорта России". Российский лидер считает его "визитной карточкой" РФ.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал