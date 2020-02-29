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29 февраля • обновлено в 10:20
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/ Рынки и компании

Украина разозлила Путина, он не может это видеть: Financial Times рассказали о настроении в Кремле

13.1т
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Президент РФ Владимир Путина не может спокойно наблюдать, как экономический рост Украины опережает российский Он обозлен и его месть – одна из угроз для украинских властей.

Об этом говорится в материале Financial Times. Журналисты отмечают: Украина выходит из кризиса, произошедшего после революции и военной интервенции России ровно шесть лет назад. По мнению некоторых экспертов, страна имеет лучший за многие годы шанс экономического взлета.

Владимир Путин

Владимир Путин

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"Путин не может спокойно смотреть на это". Впрочем, экономическому росту могут помешать два основных риска, предупреждает Financial Times. Первый – реформы снова могут сойти на нет из-за коррупционного влияния мощных украинских олигархов на политический класс. Еще больший риск представляет мстительный Кремль.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путина высмеяли в сети за новый "национальный вид спорта России". Российский лидер считает его "визитной карточкой" РФ.

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Персона
Владимир Путин
Место
Украина
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Какие новые предприятия открыты в Нью-Санжаростане?
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2
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Экономический рост дуркаины опережает российский и к концу 21 века дурка достигнет уровня 2013 года, Путин в истерике, ХРЮГС!
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4
2
Иванович Юрий
Иванович Юрий
Кристина Стефанова, не знаю, как "путен", а ты, так точно, проверь, резинка в трусах на месте?
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0
0
Minaev Alexey
Minaev Alexey
Искреннее спасибо ! день удался- давно так не смеялся !
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6
5
Иванович Юрий
Иванович Юрий
Minaev Alexey, напомню народную истину: "Смется тот, кто смется весело"
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0
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