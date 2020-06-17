Украина проведет саммит с ЕС: у Зеленского озвучили дату и темы переговоров

Украина готовится к проведению очередного саммита с Европейским Союзом 1 октября.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью "Интерфакс-Украина". Он подчеркнул, что саммит точно состоится: глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее договорилась об этом с украинским лидером Владимиром Зеленским.

На саммите Украина ожидает подписания соглашения о совместном авиационном пространстве.

"Всем было известно о проблеме между Великобританией и Испанией из-за статуса аэропорта Гибралтар. С выходом Великобритании из ЕС эта проблема нивелирована. Сейчас идут последние технические переговоры. Свою формулировку о статусе аэропорта должна дать Испания. И у нас есть конкретная цель, чтобы во время саммита Украина-ЕС в октябре это соглашение, наконец, было подписано", – рассказал Жовква.

Он добавил, что по соглашению о "промышленном безвизе" Украина выполнила свои обязательства относительно принятия соответствующего законодательства, и оно вскоре начнет работать.

"Безусловно, доступ украинской промышленной продукции, предоставление соответствующей сертификации для нее позволит нам выходить не только на рынки ЕС, а и на рынки других стран", – отметил он.

Игорь Жовква

Как писал OBOZREVATEL, на саммите Восточного партнерства в формате видеоконференции 18 июня Зеленский планирует обсудить перспективы вступления Украины в ЕС.