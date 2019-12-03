Доставляли "зеленых человечков" в Крым: Украину уличили в неожиданных поблажках компании из РФ

Компания "ТИС-Крым", перевозившая российских военных во время оккупации Россией Крыма, до сих пор возит людей через Керченский пролив. Ее так и не настигли украинские и международные санкции.

Об этом говорится в расследовании "Настоящего времени" и антикоррупционного проекта "Муниципальный сканер". В публикации сказано, что “ТИС-Крым” – одна из компаний российской бизнес-группы “АнРуссТранс”. Бизнесс-группа принадлежит бывшему заместителю министра путей сообщения РФ Александру Анненкову.

"ТИС-Крым" была основана киевской фирмой “Техинвестсервис”, но ее в 2015 году Анненков выкупил через цепочку офшоров.

"Ни одна из компаний, участвовавших в перевозке российской военной техники в Крым, не попала под персональные санкции ни Украины, ни ЕС, ни США", – сказано в публикации.

Авторы отмечают, что Анненков и его жена Лидия с 2018 года находятся в санкционном списке СНБО. Любые их активы на территории Украины подлежат блокировке, обоим запрещен въезд в страну и участие в приватизации и аренде госимущества. Однако активы киевской компании “Техинвестсервис”, которая на момент аннексии контролировала “ТИС-Крым” и до сих пор принадлежит Анненкову, все еще не заблокированы в Украине.

"В СНБО и в правительстве Украины вопросы НВ о “ТИС-Крыме”и “Техинвестсервисе” проигнорировали. В СБУ сказали, что не могут предоставить информацию, так как она засекречена", – говорится в публикации.

В расследовании сказано, что компании группы Анненкова активны не только в Крыму: они занимаются международными и внутренними железнодорожными и морскими перевозками. “АнРуссТранс” владеет частным флотом из шести паромов, шести буксиров и четырех крупных сухогрузов. Суда ”АнРуссТранса” ходят в Болгарию (член ЕС), Турцию, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан, а также в Керченском проливе и Балтийском море.

Также Анненкову принадлежит "Севастопольский морской банк". Он незаконно работает на оккупированном полуострове и находится под санкциями США. Но там уверяют, что международные штрафы на его работе никак не отразились.

Антироссийские санкции

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 февраля стало известно, что Кабмин ввел санкции против тех, кто разрушает объекты культурного наследия в оккупированном Крыму, осуществляет там теле- и радиовещание, а также поставляет материалы для оборонно-промышленного комплекса РФ.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции против России должны сохраняться до освобождения всех оккупированных территорий, а также украинских политзаключенных.

Начальник Генштаба и главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, что вопрос ныне оккупированного Россией Крыма никогда не будет считаться закрытым, поскольку украинский полуостров нужен стране-агрессору для того, чтобы господствовать уже и в Средиземном море.

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