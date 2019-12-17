Украина проиграла суд компании Коломойского: сколько придется заплатить

Украину обязали выплатить более $12 млн компании JKX Oil&Gas. Одним из главных ее акционеров является Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Решение об этом в 2017 году принял Лондонский арбитраж, а затем признал Киевский апелляционный суд. Минюст пытался его оспорить, но 21 ноября 2019 года Верховный суд подтвердил, что деньги нужно заплатить. Об этом со ссылкой на базу судебных решений сообщил "Интерфакс-Украина".

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"Поскольку апелляция провалилась, JKX теперь подает заявку на исполнение решения", – отметила JKX в сообщении на Лондонской фондовой бирже в понедельник.

В начале 2015 года компании-дочки JKX из Украины и Голландии начали суд против Украины на сумму более $180 млн. Причиной стало временное повышение Верховной Радой ренты на добычу газа с 28% до 55%, а потом продление действия этой нормы и на 2015 год.

В начале февраля 2017 года Лондонский арбитраж отклонил основные требования компании – повышение рентных ставок на добычу нефти и газа там признали законным. Однако постановили, что Украина должна возместить JKX $11,8 млн убытков.

Агентство сообщает, что крупнейшими акционерами JKX на 29 марта 2019 года были Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,54% акций, Cascade Investment Fund Виталия Хомутынника – 19,97%, Neptune Invest & Finance Corp – 12,98%, Keyhall Holding Ltd.– 11,45% и Interneft Ltd.– 6,16%.

Украина заплатит Коломойскому

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Cascade Investment Fund (Каймановы острова), бенефициаром которой является сопредседатель депутатской группы "Відродження" Виталий Хомутынник, купила 19,92% нефтегазовой компании JKX Oil&Gas Plc.

В феврале 2016 года стало известно, что новый глава британской нефтегазовой компании JKX Oil&Gas Том Рид планирует подать иск в размере $270 млн против Украины за то, что сумма выплачиваемого компанией налога на производство была завышена.

В августе 2018 года компания Proxima Capital Group вышла из состава акционеров нефтегазовой компании JKX Oil&Gas Plc.

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