Украина продлила транзит российской нефти на 10 лет

Украинская компания "Укртранснафта" продлила на 10 лет контракт с российской "Транснефтью" на транзит нефти.

Контракт будет действовать с 1 января 2020 года по 1 января 2030 года. Договор заключили во вторник, 3 декабря, сообщили в пресс-службе компании на странице в Facebook. Там уточнили, что документ подписали в соответствии с решением акционера АО "Укртранснафта" – НАК "Нафтогаз Украины", которое было принято 27 ноября 2019.

"Кроме пролонгации договора, дополнительное соглашение между "Укртранснафтой" и "Транснефтью" актуализирует ряд его положений с учетом текущего состояния изменений на рынке услуг по транспортировке нефти в регионе. При этом базовые принципы сотрудничества между "Укртранснафтой" и "Транснефтью" остались без изменений, в частности такие, как порядок оплаты услуг и механизм взаимодействия на уровне технических служб двух нефтетранспортных операторов", – сказано в сообщении.

В украинской компании отметили, что это соглашение гарантирует безопасную работу нефтетранспортной системы Украины на длительное время и обеспечивает сырьем транзитные магистрали в направлении Европы. Также это стабильный источник доходов "Укртранснафти".

Договорились о транзите нефти

Как сообщал OBOZREVATEL:

22 апреля стало известно, что белорусский концерн "Белнефтехим" временно ограничил транзит нефти и нефтепродуктов из России в другие страны.

В "Белнефтехиме" заявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу из России. Содержание хлорорганических соединений в нефти Urals в десятки раз превысило предельно допустимые значения.

23 апреля некачественная нефть из России с повышенным содержанием хлорорганических соединений уже дошла до нефтеперерабатывающих предприятий Европейского Союза.

Азербайджан заявил, что готов помочь Беларуси в случае ее обращения по вопросу поставок нефти.

Беларусь временно приостановила поставки светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.

Компания "Укртранснафта" прекратила транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба".

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