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3 декабря • обновлено в 15:35
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/ Рынки и компании

Украина продлила транзит российской нефти на 10 лет

6.1т
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Украинская компания "Укртранснафта" продлила на 10 лет контракт с российской "Транснефтью" на транзит нефти.

Контракт будет действовать с 1 января 2020 года по 1 января 2030 года. Договор заключили во вторник, 3 декабря, сообщили в пресс-службе компании на странице в Facebook. Там уточнили, что документ подписали в соответствии с решением акционера АО "Укртранснафта" – НАК "Нафтогаз Украины", которое было принято 27 ноября 2019.

"Кроме пролонгации договора, дополнительное соглашение между "Укртранснафтой" и "Транснефтью" актуализирует ряд его положений с учетом текущего состояния изменений на рынке услуг по транспортировке нефти в регионе. При этом базовые принципы сотрудничества между "Укртранснафтой" и "Транснефтью" остались без изменений, в частности такие, как порядок оплаты услуг и механизм взаимодействия на уровне технических служб двух нефтетранспортных операторов", – сказано в сообщении.

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В украинской компании отметили, что это соглашение гарантирует безопасную работу нефтетранспортной системы Украины на длительное время и обеспечивает сырьем транзитные магистрали в направлении Европы. Также это стабильный источник доходов "Укртранснафти".

Договорились о транзите нефти

Договорились о транзите нефти

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Мировые цены на нефть
Место
Украина
Теги
нефть Укртранснефть НАК "Нафтогаз"
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Хаврило Шароваро-вышиваночник
Хаврило Шароваро-вышиваночник
О как денежек хочется ахрэссорских, аж про Крым забыли!
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
1 января 2020 г состоится торжественное закрытие укроГТС)))) «Владимир Владимирович, разрешите дать команду на закрытие линейного крана», — обратится к Путину глава «Газпрома» Алексей Миллер. "Закрывайте!" -скомандует Путин
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Mega Death
Mega Death
Шо так. Агрессорская нефть безопасней чем анрессорский газ?))
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