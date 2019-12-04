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4 декабря • обновлено в 12:54
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/ Рынки и компании

Ответный удар: Украина отомстила России санкциями

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Кабинет министров Украины продлил действие пошлин против российских товаров до 31 декабря 2020 года.

Это сделано в ответ на аналогичные действия РФ. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко, который присутствует на закрытом заседании правительства, в своем телеграм-канале.

Как сообщалось, согласно решению Кабинета министров, со 2 января 2016 года ко всем российским товарам применяются ставки ввозной пошлины, установленные таможенным тарифом. При этом также отменяется режим свободной торговли с Россией.

После введения Россией продовольственного эмбарго для украинских товаров Кабмин Украины также утвердил торговые контрмеры. В частности, правительство запретило поставки российских продуктов питания, а также ряда других товаров, суммарная стоимость импорта которых соответствует стоимости запрещенного РФ украинского экспорта.

С 2016 года под действие санкций попадают мясо и мясные продукты, рыба, молочные продукты, сыры плавленые, кофе, чай, зерно, кондитерские изделия, продукты детского питания, макаронные изделия, пиво, спирт, водка, сигареты. С прошлого года в перечень запрещенных товаров вошли также сульфат аммония, смеси нитрата аммония с карбонатом кальция или прочими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями, а также полиэтилен с удельной плотностью 0,94 или более.

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"Важно сохранить единство": Порошенко призвал Европейский Совет продлить санкции против РФ

Ответный удар: Украина отомстила России санкциями

Алексей Гончаренко

Ответный удар: Украина отомстила России санкциями

Как сообщал OBOZREVATEL, комитет Сената США по международным отношениям 11 декабря собирается принять новые "адские" санкции против России.

4 сентября Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза согласовал решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в РФ за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Конгресс США планирует ввести санкции против компаний из Германии и Швейцарии, которые занимались строительством трубопровода "Северный поток-2". Ограничения могут вступить в силу уже до католического Рождества, 25 декабря.

Компания "ТИС-Крым", перевозивший российских военных во время оккупации Россией Крыма, до сих пор транспортирует людей через Керченский пролив. Ее так и не догнали украинские и международные санкции.

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Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Санкции против России ввозная пошлина
Персона
Алексей Гончаренко
Место
Украина
Теги
санкции пошлины
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Санкции в отношении главного торгового партнера - это уже даже не "назло маме отморожу уши", это выстрел из гранатомета себе в ногу... Посмотрим, чем это обернется через год для украинской экономики.
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Mega Death
Mega Death
Это как бомж у метро отказывается брать милостыню)) Мол санкции на прохожих наложил, за их предвзятое отношение. Украинские папуасы лучше бы от ТВЭЛов отказались )))
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Страшная месть) Гоголь нервно курит
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