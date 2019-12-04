Кабинет министров Украины продлил действие пошлин против российских товаров до 31 декабря 2020 года.

Это сделано в ответ на аналогичные действия РФ. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко, который присутствует на закрытом заседании правительства, в своем телеграм-канале.

Как сообщалось, согласно решению Кабинета министров, со 2 января 2016 года ко всем российским товарам применяются ставки ввозной пошлины, установленные таможенным тарифом. При этом также отменяется режим свободной торговли с Россией.

После введения Россией продовольственного эмбарго для украинских товаров Кабмин Украины также утвердил торговые контрмеры. В частности, правительство запретило поставки российских продуктов питания, а также ряда других товаров, суммарная стоимость импорта которых соответствует стоимости запрещенного РФ украинского экспорта.

С 2016 года под действие санкций попадают мясо и мясные продукты, рыба, молочные продукты, сыры плавленые, кофе, чай, зерно, кондитерские изделия, продукты детского питания, макаронные изделия, пиво, спирт, водка, сигареты. С прошлого года в перечень запрещенных товаров вошли также сульфат аммония, смеси нитрата аммония с карбонатом кальция или прочими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями, а также полиэтилен с удельной плотностью 0,94 или более.

Алексей Гончаренко

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