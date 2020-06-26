Украина продала России 18 тонн масок в разгар пандемии, – Арьев

В январе-феврале 2020 году Украина продала за границу 500 тонн медицинских масок. Из них 18 тонн достались России по цене $3300 за тонну – в 15 раз дешевле, чем продавали в Китай.

Об этом со ссылкой на ответ от Государственной таможенной службы сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев в Facebook.

"Вся суть Зе-власти в этом письме. В январе-феврале этого года Украина продала за границу более 500 тонн медицинских масок. Помните дефицит в начале карантина? Вот-вот. Украина продала Китаю 80 тонн масок в январе-феврале. А потом ввозила китайские в Украину в марте! Ну и вишенка на торте: обеспечить масками Вооруженные силы Украины в начале карантина не смогли. Зато 18 тонн выпустили на продажу в Россию. Агрессору. Да, именно так выглядит бизнес на крови, а не вот все, что рассказывало коломой-ТВ", – написал Арьев.

Он добавил, что маски Китаю продавали по $45 тыс. за тонну, Польше по $18 700, а в России дешевле – всего по $3300.

Продажа масок из Украины за границу Facebook Владимира Арьева

Продажа масок из Украины за границу Facebook Владимира Арьева

Продажа масок из Украины за границу Facebook Владимира Арьева

Продажа масок из Украины за границу Facebook Владимира Арьева

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Украины продлило запрет на вывоз за границу товаров противоэпидемического назначения – до 1 июля 2020 года.