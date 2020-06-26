Украина продала России 18 тонн масок в разгар пандемии, – Арьев
В январе-феврале 2020 году Украина продала за границу 500 тонн медицинских масок. Из них 18 тонн достались России по цене $3300 за тонну – в 15 раз дешевле, чем продавали в Китай.
Об этом со ссылкой на ответ от Государственной таможенной службы сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев в Facebook.
"Вся суть Зе-власти в этом письме. В январе-феврале этого года Украина продала за границу более 500 тонн медицинских масок. Помните дефицит в начале карантина? Вот-вот. Украина продала Китаю 80 тонн масок в январе-феврале. А потом ввозила китайские в Украину в марте! Ну и вишенка на торте: обеспечить масками Вооруженные силы Украины в начале карантина не смогли. Зато 18 тонн выпустили на продажу в Россию. Агрессору. Да, именно так выглядит бизнес на крови, а не вот все, что рассказывало коломой-ТВ", – написал Арьев.
Он добавил, что маски Китаю продавали по $45 тыс. за тонну, Польше по $18 700, а в России дешевле – всего по $3300.
Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Украины продлило запрет на вывоз за границу товаров противоэпидемического назначения – до 1 июля 2020 года.