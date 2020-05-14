Украина привлекла 3,4 млрд гривен инвестиций на развитие государственного морского порта "Ольвия" в Николаеве.

Его отдали в концессию катарской компании QTerminals, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале в четверг, 14 мая.

Инвестиции в порт "Ольвия"

По его словам, морские порты Украины сейчас пропускают через себя лишь 50% грузооборота, который могли бы.

"Стратегия развития портов – это использование их потенциала на максимум. А это или привлечение прямых инвестиций через концессии, через приватизации, или использования скрытого потенциала, когда государственное предприятие может развиваться. Порт" Ольвия "получит 3,4 млрд грн прямых инвестиций и 82 млн грн. ежегодного минимального гарантированного платежа. Это в 16 раз больше, чем результат прошлого года", – сказал Криклий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут ввести новую модель общественного транспорта из-за пандемии COVID-19. Как заявил Владислав Криклий, новая модель позволит заменить маршрутки на автобусы и электробусы.

Международное авиасообщение не будет восстановлено 22 мая. Об этом заявил глава Министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Он призвал не покупать билеты, которые продают некоторые авиакомпании.

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