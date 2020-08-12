Украина приватизирует 190 предприятий: список сильно сократили по просьбе Уруского
Кабмин утвердил распоряжение о передаче Фонду государственного имущества почти 190 объектов государственной собственности для их приватизации.
Решении было принято на заседании в среду, 12 августа (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Во время заседания перечень, который сначала включал 211 обьеткив, сократили по просьбе профильных министров. Так, вице-премьер по вопросам промисловови политики Олег Уруский попросил исключили такие предприятия:
"Завод порошковой металлургии";
"Украинский государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза";
Донецкий государственный научно-исследовательский и проектный институт цветных металлов
"Екотрансенерго";
"Кривбасспроект";
"Научно-исследовательский институт техники безопасности химических производств";
"Харьковское промышленно - торговое предприятие";
"Украинский научно-исследовательский институт специальных сталей, сплавов и ферросплавов";
"Научно-исследовательский и проектный институт химических технологий "Химтехнология";
"Укрпромвнешэкспертиза";
Львовское государственное специальное конструкторское бюро "Топаз";
"НИЦ жидких минеральных удобрений";
Государственное научно-технологическое производственное предприятие "Верес";
"Расчетно-клиринговый центр";
"Полупанивський карьер";
"Держинформаналитика";
"Партнерский фонд";
"Промышленно-металлургический консалтинг";
"Финпро".
Также по просьбе и.о. министера энергетики Ольги Буславец из перечня исключили "Львовуголь", "Шахта "Надежда"," Лисичанскуголь" и "Укрэнерготруд".
Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля Фонд госимущества в ходе приватизации продал отель "Днепр" в Киеве по 1 млрд 111 млн гривен компании "Смартленд", победившей в аукционе.
В июне стало известно, что "Укрпочта" планирует продать помещение главного офиса в Киеве на Крещатике. Его оценили в 1 млрд гривен. Об этом сказал глава компании Игорь Смелянский.
Председатель Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко заявил, что продажа гостиницы "Днепр" считается крупнейшим успехом в новейшей приватизационной истории страны, однако потрясающие кейсы в работе ФГИ случаются каждый день.