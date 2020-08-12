Украина приватизирует 190 предприятий: список сильно сократили по просьбе Уруского

Ярослав Маркин Рынки и компании 16:04, 12.08.2020

Кабмин утвердил распоряжение о передаче Фонду государственного имущества почти 190 объектов государственной собственности для их приватизации.

Решении было принято на заседании в среду, 12 августа (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Во время заседания перечень, который сначала включал 211 обьеткив, сократили по просьбе профильных министров. Так, вице-премьер по вопросам промисловови политики Олег Уруский попросил исключили такие предприятия:

  • "Завод порошковой металлургии";

  • "Украинский государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза";

  • Донецкий государственный научно-исследовательский и проектный институт цветных металлов

  • "Екотрансенерго";

  • "Кривбасспроект";

  • "Научно-исследовательский институт техники безопасности химических производств";

  • "Харьковское промышленно - торговое предприятие";

  • "Украинский научно-исследовательский институт специальных сталей, сплавов и ферросплавов";

  • "Научно-исследовательский и проектный институт химических технологий "Химтехнология";

  • "Укрпромвнешэкспертиза";

  • Львовское государственное специальное конструкторское бюро "Топаз";

  • "НИЦ жидких минеральных удобрений";

  • Государственное научно-технологическое производственное предприятие "Верес";

  • "Расчетно-клиринговый центр";

  • "Полупанивський карьер";

  • "Держинформаналитика";

  • "Партнерский фонд";

  • "Промышленно-металлургический консалтинг";

  • "Финпро".

Также по просьбе и.о. министера энергетики Ольги Буславец из перечня исключили "Львовуголь", "Шахта "Надежда"," Лисичанскуголь" и "Укрэнерготруд".

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля Фонд госимущества в ходе приватизации продал отель "Днепр" в Киеве по 1 млрд 111 млн гривен компании "Смартленд", победившей в аукционе.

В июне стало известно, что "Укрпочта" планирует продать помещение главного офиса в Киеве на Крещатике. Его оценили в 1 млрд гривен. Об этом сказал глава компании Игорь Смелянский.

Председатель Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко заявил, что продажа гостиницы "Днепр" считается крупнейшим успехом в новейшей приватизационной истории страны, однако потрясающие кейсы в работе ФГИ случаются каждый день.

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