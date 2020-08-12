Украина приватизирует 190 предприятий: список сильно сократили по просьбе Уруского

На Кабмине утвердили перечень объектов для приватизации. Коллаж Обозревателя

Кабмин утвердил распоряжение о передаче Фонду государственного имущества почти 190 объектов государственной собственности для их приватизации.

Решении было принято на заседании в среду, 12 августа (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Во время заседания перечень, который сначала включал 211 обьеткив, сократили по просьбе профильных министров. Так, вице-премьер по вопросам промисловови политики Олег Уруский попросил исключили такие предприятия:

"Завод порошковой металлургии";

"Украинский государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза";

Донецкий государственный научно-исследовательский и проектный институт цветных металлов

"Екотрансенерго";

"Кривбасспроект";

"Научно-исследовательский институт техники безопасности химических производств";

"Харьковское промышленно - торговое предприятие";

"Украинский научно-исследовательский институт специальных сталей, сплавов и ферросплавов";

"Научно-исследовательский и проектный институт химических технологий "Химтехнология";

"Укрпромвнешэкспертиза";

Львовское государственное специальное конструкторское бюро "Топаз";

"НИЦ жидких минеральных удобрений";

Государственное научно-технологическое производственное предприятие "Верес";

"Расчетно-клиринговый центр";

"Полупанивський карьер";

"Держинформаналитика";

"Партнерский фонд";

"Промышленно-металлургический консалтинг";

"Финпро".

Также по просьбе и.о. министера энергетики Ольги Буславец из перечня исключили "Львовуголь", "Шахта "Надежда"," Лисичанскуголь" и "Укрэнерготруд".

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля Фонд госимущества в ходе приватизации продал отель "Днепр" в Киеве по 1 млрд 111 млн гривен компании "Смартленд", победившей в аукционе.

В июне стало известно, что "Укрпочта" планирует продать помещение главного офиса в Киеве на Крещатике. Его оценили в 1 млрд гривен. Об этом сказал глава компании Игорь Смелянский.

Председатель Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко заявил, что продажа гостиницы "Днепр" считается крупнейшим успехом в новейшей приватизационной истории страны, однако потрясающие кейсы в работе ФГИ случаются каждый день.