Украина пропустила российские танкеры с нефтью в свои порты: чем это грозит

Российские танкеры с нефтепродуктами регулярно заходят в речные порты Украины. В частности, они вплотную приближаются к ДнепроГЭСу и шлюзам на Каховском водохранилище, что создает угрозу диверсии на плотинах и гибели десятков тысяч людей.

Об этом сообщили на своих страницах в Facebook эксперт по морскому праву, представитель "Морской экспертной платформы" Богдан Устименко и руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

Российские танкеры в Украине

"Кроме того, что россияне зарабатывают на упомянутых рейсах большие деньги, такие судозаходы представляют прямую угрозу национальной безопасности Украины, поскольку суда государства-агрессора используют при этом объекты критической инфраструктуры Украины – судоходные шлюзы Днепровского каскада", – написал Устименко.

Он признал, что Украина сама создает идеальные условия для технологического терроризма. "Например, в результате подрыва плотины Днепровской ГЭС погибнет не менее 100 тысяч украинцев", – предупредил Устименко.

Он убежден, что необходимо срочно изменить действующее законодательство и запретить плавание судов под флагом государства-агрессора на внутренних водных путях Украины.

Украина пускает к себе российские танкеры Facebook Богдана Устименко

Разрешение, выданное Украины российскому танкеру Facebook Богдана Устименко

Разрешение, выданное Украины российскому танкеру Facebook Богдана Устименко

Разрешение, выданное Украины российскому танкеру Facebook Богдана Устименко

Как российские суда ходят по Днепру

Представитель Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко качестве примера привел российский танкер Volgoneft-268 (регистрация в Ростове), который 8 июня разгружал привезенное из Батуми (Грузия) топливо в топливохранилище "Звезда" в Запорожье (принадлежит Госрезерву).

Чтобы попасть туда, судно прошло мимо двух критически важных объектов: плотин Каховской и Днепровской ГЭС.

"Кто-то хочет создать ситуацию, когда вот такой "морской гость" взорвет "ДнепроГЭС" или шлюзы в Каховке? Я уже не говорю, почему кому-то во время войны хочется перевозить топливо до складов Госрезерва (топливохранилище "Звезда") именно на российских танкерах? Привез топливо из Батуми, а предыдущий рейс был из Констанцы", – написал Клименко.

Украина пускает к себе российские танкеры Facebook Андрея Клименко

Украина пускает к себе российские танкеры Facebook Андрея Клименко

Украина пускает к себе российские танкеры Facebook Андрея Клименко

Украина пускает к себе российские танкеры Facebook Андрея Клименко

Как сообщал OBOZREVATEL, международная база судов Marine Traffic обозначила российским флагом Украинской буровую установку "Таврида", которую Россия захватила во время аннексии Крыма 2014 года.

Россия продолжает эксплуатировать так называемое Одесское месторождение газа, расположенное в исключительной (морской) экономической зоне Украины в Черном море.

Буровые платформы в Черном море, принадлежащих Украине, незаконно получили изменены навигационные данные и используются под флагом Российской Федерации.

Фрегат Военно-морских сил Украины "Гетман Сагайдачный", выполняя стрельбы в Черном море, заметил танкер России в районе Голицынских газовых месторождений. Российский корабль спустил триколор с флагштока, чтобы его не зафиксировали украинские моряки.