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МирСпорт

Украина попросила РФ возобновить ядерное сотрудничество: официальное письмо

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Министр энергетики Игорь Насалик написал официальное письмо на имя первого замдиректора корпорации "Росатом" Кирилла Комарова, в котором указал, что между Украиной и Россией есть перспективы для наращивания сотрудничества в сфере атомной энергетики.

Копию документа опубликовала "Экономическая правда".

Учитывая необходимость возобновления ряда совместных проектов, в частности проекта по созданию в Украине производства ТВЭЛ, Насалик предложил российской стороне провести встречу в Брюсселе в период с 9 по 12 июля.

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Напомним, что официальное решение прекратить реализацию совместного с Россией проекта по сооружению завода по производству ядерного топлива в Кировоградской области было принято Украиной в середине 2015 года – в период активной фазы войны России против Украины на Донбассе.

Напомним, ранее Россия свернула свой масштабный атомный проект из-за Украины.

Персона
Игорь Насалик
Место
Украина
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Рябинин Владимир
Рябинин Владимир
Как же так это же зрада зрадная сотрудничать с оккупантов ахахаха
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Война с Россией, хуле
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Война с Россией, хуле
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0
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