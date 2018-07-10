Украина попросила РФ возобновить ядерное сотрудничество: официальное письмо

Министр энергетики Игорь Насалик написал официальное письмо на имя первого замдиректора корпорации "Росатом" Кирилла Комарова, в котором указал, что между Украиной и Россией есть перспективы для наращивания сотрудничества в сфере атомной энергетики.

Копию документа опубликовала "Экономическая правда".

Учитывая необходимость возобновления ряда совместных проектов, в частности проекта по созданию в Украине производства ТВЭЛ, Насалик предложил российской стороне провести встречу в Брюсселе в период с 9 по 12 июля.

Напомним, что официальное решение прекратить реализацию совместного с Россией проекта по сооружению завода по производству ядерного топлива в Кировоградской области было принято Украиной в середине 2015 года – в период активной фазы войны России против Украины на Донбассе.

Напомним, ранее Россия свернула свой масштабный атомный проект из-за Украины.