Украина получит помощь от ЕС на поддержку малого бизнеса

Евросоюз предоставит Украине 105 млн евро на поддержку малого и среднего предпринимательства, малых ферм и проведения реформ.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина от имени правительства подписала три финансовых соглашения между ЕС и Украиной в рамках годовой программы действий на 2020 год. Об этом сообщили на сайте представительства ЕС в Украине 16 июля.

"Эти программы также будут способствовать смягчению социально-экономического воздействия пандемии COVID-19 на Украину и обеспечат дальнейшую поддержку сектора здравоохранения", – добавили в представительстве.

В частности, соглашения предусматривают:

60 млн евро на реформирование органами государственной власти таких отраслей, как здравоохранение, социальная политика, финансовый сектор, конкуренция и транспорт;

25 млн евро на развитие сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств;

20 млн евро на поддержку малых и средних предприятий Украины в рамках программы EU4Business.

"Второй пакет помощи ЕС Украине в 2020 году, который сейчас готовится, будет сосредоточен на гражданском обществе, усилении устойчивости уязвимых регионов и "Европейской зеленой соглашении", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конгресс США утвердил весь пакет военной помощи Украине на сумму $250 млн.

В мае ЕС одобрил выделение Украине кредита в размере 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи.