Украина подписала важный газовый договор с Венгрией: что известно

Венгерский оператор FGSZ ltd и ООО "Оператор ГТС Украины" договорились об условиях сотрудничества в точках соединения Берегово и Берегдароц, что полностью соответствуют правилам трансграничного сотрудничества и законодательству ЕС.

Как сообщила пресс-служба ОГТС, межоператорское соглашение о точках соединения между Венгрией и Украиной вступит в силу с первого газового дня 1 января 2020.

"Раньше, в 2015 году, венгерский оператор FGSZ и предыдущий оператор ГТС Украины (АО "Укртрансгаз") подписали соглашение на основе сетевого кодекса ЕС. Сейчас украинская и венгерская стороны договорились плавно продолжать сотрудничество для обеспечения бесперебойной передачи газа между странами после 1 января 2020 года.

Важно отметить, что с 1 января 2020 года в точке соединения Берегово также будут применяться стандартные правила ведения бизнеса, которые до этого были заблокированы для других пользователей сети долгосрочным контрактом с Газпромом", – сказано в сообщении.

Новый оператор ГТС уже имеет соглашения о взаимодействии с Польшей, Румынией и Венгрией. Переговоры о подобных контрактах со Словакией и Молдовой в настоящее время ведутся в ежедневном режиме, и, как ожидается, будут подписаны в ближайшее время.

tsoua.com

Иллюстрация Хвиля

Как писал OBOZREVATEL, Украина накануне договорилась с РФ о транзите газа. Ожидается, что контракт будет подписан на 5 лет, его могут заключить уже до Нового года.

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