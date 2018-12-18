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Украина подготовила жесткий удар по России: СНБО получила список

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Кабинет Министров Украины одобрил и внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению санкций к физическим и юридическим лицам России.

Как говорится в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, соответствующее решение Кабмин принял 18 декабря.

Согласно распоряжению правительства, санкции применяются к ряду физических и юридических лиц, которые создают реальные или потенциальные угрозы национальным интересам Украины, нарушают интересы общества и государства, приводят к задаче имущественных потерь, создают препятствия для полноценного осуществления гражданами Украины принадлежащих им прав и свобод.

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Так, ограничительные меры предлагается применить к 23 физическим лицам, привлеченных к незаконным археологическим поисковым работам на объектах культурного наследия или участие в мероприятиях, направленных на легитимизацию оккупации Крыма и Севастополя.

Также предлагается применить санкции к российским и европейским предприятиям, которые помогают ООО "Титановые инвестиции" в Армянске на территории Крыма. Кроме того, к 14 юридическим лицам, привлеченным к поставке материалов, оборудования и услуг для заводов оборонно-промышленного комплекса РФ на временно оккупированных территориях.

Кроме того – на некоторые юридические лица, которые привлеченных к организации перевозок через порты "Темрюк", "Кавказ" и Керченскую паромную переправу, а также в отношении физических лиц, являющихся руководителями/учредителями юрлиц, привлеченных к незаконному строительству Крымского моста.

Украина подготовила жесткий удар по России: СНБО получила список

"Введение санкций ко всем причастным юридических и физическим лицам сделает невозможным экономические отношения с Украиной, позволит ограничить или прекратить экономические отношения со странами ЕС и США, что в последующем будет способствовать возвращению оккупированных территорий в правовое поле Украины", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, генпрокурор Юрий Луценко предложил ввести санкции против России в ответ на ее агрессию в Черном море. 13 декабря Кабмин одобрил и внес на рассмотрение СНБО предложение.

Украина подготовила жесткий удар по России: СНБО получила список

25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ. В отдельных областях Украины ввели военное положение 26 ноября из-за захвата Россией украинских кораблей и моряков.

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Место
Украина
Теги
СНБОКабинет министров Украины
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van Dijk Max
van Dijk Max
ет был мощный мессадж , даж у Маскве мороженного стали покупать меньше по сравнению с июлем
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Ну то что Украина нанесла по РФ очередной мощный удар это ясно, и вряд ли от него Россия оправится в ближайшее время. А вот то что шумеры не пощадили даже своих европейских партнёров, говорит о том что к этой древней стране морекопателей лучше относится серьёзно. Иначе унитазы будут выглядеть уже не так респектабельно
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Kom Himi
Kom Himi
Фирташа на мыло
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