Украина перед реформой может потерять часть земли: раскрыты планы чиновников

Национальная академия аграрных наук (НААН) подготовила список из 60 госпредприятий, которые владеют украинской землей. Все они вскоре могут попасть под приватизацию.
Таким образом, накануне реформы НААН сможет способствовать тому, чтобы украинская земля попала в частные руки по заниженным ценам. Уже в следующем году, когда заработает рынок земли, цены могут взлететь в разы. Об этом OBOZREVATEL сообщило несколько несвязанных между собой источников в академии.
Как НААН сможет "заработать" на раздаче госземли:
после реформы цены на предприятия, которые владеют землей, вырастут. Поэтому если приватизировать их сейчас, заинтересованный "бизнес" с помощью коррупционных схем сможет получить землю "за копейки";
распаевка государственной земли накануне реформы позволит раздать паи "нужным" людям, что часто происходит за крупное "вознаграждение";
договора аренды могут специально заключить до реформы, чтобы передать их по низким ценам.
Кроме того, уже подготовили проекты законов о распаевке почти 100 тыс. га - их якобы раздадут действующим и бывшим (пенсионерам) сотрудникам госпрдеприятий. Фактически это может позволить создать коррупционную схему, при которой землю бесплатно отдадут "нужным" людям, а после реформы они смогут ее продать по высоким ценам.
Еще несколько десятков предприятий передадут в аренду (им принадлежит 100 тыс. га земли) на 7-10 лет.
OBOZREVATEL обращается к Фонду государственного имущества, Министерству экономического развития, торговли и сельского хозяйства с требованием не допустить приватизацию земли по копеечным ценам накануне реформы.
Как писал OBOZREVATEL:
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал открыть рынок земли для иностранцев лишь в том случае, если это решение одобрят граждане на всеукраинском референдуме.
20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.
Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.
Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $ 1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.
Украинцы вышли с протестом против открытия рынка земли.
Зеленский обратился к гражданам, объяснив, зачем нужна продажа земель.
13 ноября Верховная Рада 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении.
Нардеп от фракции "Слуга народа", замглавы комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа заявила, что референдум о продаже земли в Украине иностранцам состоится не ранее 2022-2023 года.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Рынок земли в Украине" на OBOZREVATEL.