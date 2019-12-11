Украина перед реформой может потерять часть земли: раскрыты планы чиновников

Национальная академия аграрных наук (НААН) подготовила список из 60 госпредприятий, которые владеют украинской землей. Все они вскоре могут попасть под приватизацию.

Таким образом, накануне реформы НААН сможет способствовать тому, чтобы украинская земля попала в частные руки по заниженным ценам. Уже в следующем году, когда заработает рынок земли, цены могут взлететь в разы. Об этом OBOZREVATEL сообщило несколько несвязанных между собой источников в академии.

Как НААН сможет "заработать" на раздаче госземли:

после реформы цены на предприятия, которые владеют землей, вырастут. Поэтому если приватизировать их сейчас, заинтересованный "бизнес" с помощью коррупционных схем сможет получить землю "за копейки";

распаевка государственной земли накануне реформы позволит раздать паи "нужным" людям, что часто происходит за крупное "вознаграждение";

договора аренды могут специально заключить до реформы, чтобы передать их по низким ценам.

Кроме того, уже подготовили проекты законов о распаевке почти 100 тыс. га - их якобы раздадут действующим и бывшим (пенсионерам) сотрудникам госпрдеприятий. Фактически это может позволить создать коррупционную схему, при которой землю бесплатно отдадут "нужным" людям, а после реформы они смогут ее продать по высоким ценам.

Еще несколько десятков предприятий передадут в аренду (им принадлежит 100 тыс. га земли) на 7-10 лет.

OBOZREVATEL обращается к Фонду государственного имущества, Министерству экономического развития, торговли и сельского хозяйства с требованием не допустить приватизацию земли по копеечным ценам накануне реформы.

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