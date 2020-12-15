Украина отреагировала на незаконную продажу крымской "Массандры"

Продажу винодельного завода "Массандра" российскими оккупантами Крыма можно расценивать как военное преступление.

Об этом в интервью ZN.UA заявил глава прокуратуры Автономной республики Крым и города Севестополь Игорь Поночовный. Он напомнил, что в IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны прописан запрет для стран-агрессоров присваивать и публичную, и частную собственность на захваченных территориях.

"Государство-оккупант вправе пользоваться общественным имуществом только в военных целях. В этом случае после оккупации полуострова Российской Федерацией имущество "Массандры" было "национализировано", фактически экспроприировано, передано в федеральную собственность – Управлению делами президента РФ, затем возвращено в "собственность Республики Крым" соответственно, никакой военной необходимости в таком присвоении и передаче имущества не было", – объяснил Поночовный.

По словам главы прокуратуры АР Крым и города Севастополя, в целом прокуратура занимается расследованием нескольких преступлений оккупантов и их пособников, связанных с "Массандрой".

Так, помимо присвоения завода, они продали земли под виноградниками в Гурзуфе компании, связанной с владельцем "Лукойла" Вагитом Алекперовым. Еще один эпизод касается "директрисы" предприятия Янины Павленко, которая открыла 240-летнюю бутылку "Херес де ля Фронтера" для президента России Владимира Путина и экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Кроме того, отдельно рассматриваются и действия покупателя "Массандры.

Как отметил Поночевный, предварительно озвученная сумма убытков в 1,8 трлн грн, которые понесла Украина, не учитывает всего, что потеряла наша страна на временно оккупированном Крымском полуострове. Однако сейчас прокуратура работает над установлением точных объемов ущерба. Кроме того, как отдельный кейс рассматривается незаконное строительство оккупантами Крымского моста.

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