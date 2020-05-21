Украина отказалась платить за проигранные суды до конца года

Государство Украина до конца 2020 года разрешило себе не платить по проигранным судебным спорам.

То есть, если кто-то, условно, был несправедливо осужден или как-то иначе пострадал, выиграл у государства суд, то компенсации за материальный и моральный ущерб ему могут и не дать. Решение об этом содержится в принятых Верховной Радой изменениях к закону "О Госбюджете" № 553-ІХ от 13.04.2020 года, говорится в публикации UBR.

Что теперь будет с выплатами

Как известно, подобные выплаты из средств государственного и местного бюджетов проводит Государственная казначейская служба. Эти ее полномочия предусмотрены ч. 1 ст. 25 Бюджетного кодекса. Однако парламент приостановил применение этой статьи до 1 января 2021 года.

"До конца этого года Государственная казначейская служба, по сути, лишена своих полномочий на бесспорное списание средств государственного и местного бюджетов на основании решения суда. Теперь, даже имея на руках вступившее в законную силу решение суда о взыскании из бюджета денежных средств и соответствующий исполнительный документ, получить причитающиеся суммы будет невозможно", – объяснил адвокат, советник ЮФ Ader Haber Стас Карпов.

Госказначейство продолжает прием документов на выплату, однако самих выплат не осуществляет, а лишь формирует очередь из таких заявителей. То есть, долги государства будут копиться.

Какие есть исключения

Исключениями могут быть только случаи, предусмотренные ч. 2 ст. 25 Бюджетного кодекса, которая остается действующей. Согласно ей, возмещение вреда, причиненного физическому или юридическому лицу в результате незаконно принятых решений, действий или бездеятельности органов госвласти, их должностных и служебных лиц, осуществляется государством в порядке, определенном законом.

Но и тут не все однозначно, говорит юрист, поскольку вопрос возмещения вреда урегулирован положениями Порядка об исполнении решений о взыскании средств государственного и местного бюджетов или должников, утвержденного постановлением Кабмина №845 от 03.08.2011 года.

Оно предусматривает возмещение вреда путем все того же бесспорного списания средств, которое, как правило, осуществляется на основании решения суда.

Поэтому и в этой части со взысканием средств из бюджетов тоже могут возникнуть проблемы.

"Думаю, что незаконность таких действий со стороны государства является более чем очевидной. В то время, как положения Конституции прямо возлагают на государство обязанности исполнять судебные решение, государство в своих интересах действует с точностью наоборот", – подытожил Карпов.

Как сообщал OBOZREVATEL, двух жителей Новосанжарского района Полтавщины признали виновными в блокировании 20 февраля проезда автобусов с украинцами и гражданами других государств, которых эвакуировали из Китая из-за пандемии.

Хулигана, который бросил горсть монет в лицо женщине-кассиру в одном из супермаркетов Полтавы, оштрафовали на 8500 гривен с рассрочкой выплат равными частями в течение года.