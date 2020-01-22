Отложили на время: Украина отказалась от идеи таможенного союза с ЕС

Вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина отложила идею войти в таможенный союз с ЕС.

Вместо этого она будет делать ставку на максимальное упрощение всех таможенных процедур и содействие движению товаров через границу, доступа украинских производителей на рынок Евросоюза, сообщает "Европейская правда".

Кулеба озвучил ключевые приоритеты, которые Украина будет отстаивать в ходе заседания Совета ассоциации, которое состоится в Брюсселе 28 января. Среди них он назвал интеграцию в энергетический и цифровой рынки ЕС, получение "промышленного безвиза", а также создание "новой повестки дня в сфере юстиции и свободы", назвав последний пункт "вопросом, который уже перезрел".

"Помимо этого, на повестке дня – присоединение к Европейскому зеленому соглашению, а это охватит почти все сектора, а также актуализация условий торговли", – добавил вице-премьер.

"В 2019 году у нас было 32 товарные позиции, по которым европейские квоты были полностью или почти полностью исчерпаны. То же самое в 2018-м. Годом ранее таких позиций было 26. Это означает, что нам уже тесно в этих условиях", - пояснил он.

Еще один приоритет – максимальное упрощение всех таможенных процедур между Украиной и ЕС. По мнению вице-премьера, такая стратегия принесет украинской экономике большую выгоду в короткие сроки, чем предоставление приоритета интеграции в таможенный союз с ЕС.

"Мы отказываемся от идеи создания таможенного союза с ЕС. На данном этапе мы хотим максимально упростить все таможенные процедуры, интегрировать Украину в максимальное количество форматов, которые будут способствовать прохождению товаров через таможенную границу", – отметил Кулеба.

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