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22 января • обновлено в 16:29
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/ Рынки и компании

Отложили на время: Украина отказалась от идеи таможенного союза с ЕС

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Вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина отложила идею войти в таможенный союз с ЕС.

Вместо этого она будет делать ставку на максимальное упрощение всех таможенных процедур и содействие движению товаров через границу, доступа украинских производителей на рынок Евросоюза, сообщает "Европейская правда".

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Кулеба озвучил ключевые приоритеты, которые Украина будет отстаивать в ходе заседания Совета ассоциации, которое состоится в Брюсселе 28 января. Среди них он назвал интеграцию в энергетический и цифровой рынки ЕС, получение "промышленного безвиза", а также создание "новой повестки дня в сфере юстиции и свободы", назвав последний пункт "вопросом, который уже перезрел".

"Помимо этого, на повестке дня – присоединение к Европейскому зеленому соглашению, а это охватит почти все сектора, а также актуализация условий торговли", – добавил вице-премьер.

"В 2019 году у нас было 32 товарные позиции, по которым европейские квоты были полностью или почти полностью исчерпаны. То же самое в 2018-м. Годом ранее таких позиций было 26. Это означает, что нам уже тесно в этих условиях", - пояснил он.

Еще один приоритет – максимальное упрощение всех таможенных процедур между Украиной и ЕС. По мнению вице-премьера, такая стратегия принесет украинской экономике большую выгоду в короткие сроки, чем предоставление приоритета интеграции в таможенный союз с ЕС.

"Мы отказываемся от идеи создания таможенного союза с ЕС. На данном этапе мы хотим максимально упростить все таможенные процедуры, интегрировать Украину в максимальное количество форматов, которые будут способствовать прохождению товаров через таможенную границу", – отметил Кулеба.

Отложили на время: Украина отказалась от идеи таможенного союза с ЕС

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 367-ІХ, который уменьшает давление на бизнес от надзорных органов.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Реформы в Украине Безвизовый режим с ЕС Соглашение об ассоциации с ЕС
Персона
Дмитрий Кулеба
Место
Украина
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Ш. Олег
Ш. Олег
Статья произвела на меня такое неизгладимое впечатление, что я тоже решил от чего-нибудь отказаться. Проанализировав ситуацию на мировом рынке ценных бумаг, состояние экономики в Северном полушарии, рандомизированные показатели вылова креветки на Арабатской стрелке, а также учтя направление дрейфующих айсбергов в Атлантическом океане, пришёл к выводу, что на данном историческом этапе объединение моих капиталов с капиталами Дональда Трампа нецелесообразно, и я отказываюсь от этой идеи. Буду до лучших времён продолжать вести совместное хозяйство с женой, а Трамп пускай подождёт. Правда, он мне и не предлагал ничего, но то таке. :)
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
не понял юмора
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Shymskaja Elvira
Shymskaja Elvira
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