Стратегически важные предприятия не попадут под программу большой приватизации, они останутся в управлении государства.

Кабмин одобрил законопроект, который определит перечень государственных предприятий, не подлежащих приватизации. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на странице в Facebook вечером в среду, 26 августа.

По его словам, в управлении государства останутся примерно 600 объектов. Это предприятия, которые обеспечивают энергетическую независимость и обороноспособность государства, являются естественными монополиями, а их деятельность имеет критически важное значение для общества.

Среди таких объектов "Нафтогаз", "Энергоатом", "Укрэнерго", "Укргидроэнерго", "Укрзализныця", "Укрпочта" и другие, отметил Шмыгаль.

Премьер также подчеркнул, что проведение честной и прозрачной приватизации даст мощный толчок для развития экономики и бизнеса, а передача неэффективных предприятий в управление частных управленцев принесет Украине дополнительные инвестиции и новые рабочие места.

Украина оставит 600 объектов: Шмыгаль сказал, какие предприятия не подлежат приватизации

Как писал OBOZREVATEL, ранее фонд госимущества в рамках приватизации продал отель "Днепр" в Киеве за 1 млрд 111 млн гривен. Это почти в 14 раз больше начальной цены.

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