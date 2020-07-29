Украина заняла второе место в Европе по ценам на бензин: сколько можно купить на зарплату

Украина заняла второе место среди стран Европы, в которых в первом полугодии 2020 года сильнее всего подешевел бензин.

По сравнению с первым полугодием 2019 года цены снизились на 15,4%. Об этом свидетельствует исследование польской маркетинговой компании Picodi. Первый результат в Боснии и Герцеговины (-17,8%), а третий – в Румынии (-14%).

Между тем в России стоимость бензина выросла на 0,8%, а на Мальте на 3,5%. Но наибольшее подорожание зафиксировано в Беларуси – +12,4% от прошлого года.

Цены на бензин picodi.com

Сколько можно купить на одну зарплату

Среди стран Европы самая низкая средняя цена за литр бензина зафиксирована в России – $0,63. В Украине литр бензина немного дороже – $ 0,92. Самое дорогое топливо в Нидерландах – $1,74.

Если сравнить стоимость бензина со средней оплатой труда, то в лидерах рейтинга Швейцария и Люксембург. Жители этих государств могут купить 3795 и 3320 литров топлива соответственно.

"Несмотря на то, что стоимость 1 литра топлива в Украине одна из самых низких, среднестатистическая оплата труда окупает только 345 литров бензина (41 место рейтинга). Но стоит отметить, что это количество на 34% больше, чем в 2019 году", – говорится в исследовании.

Цены на бензин picodi.com

Последнее место в рейтинге занимает Албания – 239 литров топлива.

А в мире всего бензина на среднюю зарплату можно приобрести в Саудовской Аравии, Катаре и Кувейте – от 5112 до 8210 литров.

Как сообщал OBOZREVATEL, после роста цен на бензин и дизель в Украине розничная стоимость топлива на отечественных АЗС продолжает увеличиваться. Однако, рост несколько замедлился.

В Украине отчитались о масштабное закрытие нелегальных АЗС и производств топлива в первом полугодии 2020-го.