Украина не сможет заработать на хранении нефти: "Укртранснафта" разбила планы Витренко

Андрей Довгань Рынки и компании 13:20, 22.04.2020 Обновлено: 13:21, 22.04.2020

Украина не сможет заработать на хранении чужой нефти – для этого нет ни технических, ни юридических возможностей.

Об этом заявили в компании "Укртранснафта", комментируя способ заработка, предложенный исполнительным директором "Нафтогаза" Юрием Витренко, передает "Интерфакс-Украина".

Рынок нефти

"Все технологическое оборудование нефтетранспортной системы (трубопроводы, резервуарные парки, нефтеперекачивающей станции) было спроектировано и построено исходя из ее основного производственного задания – обеспечивать надежную и бесперебойную транспортировку нефти", – сказали в компании.

Кроме того, возможности хранения нефти для иностранных компаний на территории Украины не урегулированы на законодательном уровне. Так, согласно нормативно-правовым актам, нефть импортного происхождения может находиться на территории Украины только в двух режимах – импорт и транзит, отметили в УТН.

Как сообщал OBOZREVATEL, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина может воспользоваться падением мировых цен на нефть и начать зарабатывать на хранении и переработке чужого сырья.

В понедельник, 20 апреля, в один из моментов цены достигали минус $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.

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