Украина не построит маневровые энергомощности, если сейчас проигнорирует инвесторов в зеленую генерацию – эксперт

Украина потеряет шанс привлечь иностранные инвестиции на конкурсы по строительству маневровых энергетических мощностей, если на текущих переговорах Кабинет министров проигнорирует международных инвесторов и снизит зеленые тарифы до критического уровня.

Об этом в своей колонке изданию Лига.Бизнес написал член правления Союза активных потребителей и просьюмеров (САПП) Андрей Зинченко, напомнив, что сейчас идут встречи по подписанию совместных договоренностей, но Кабмин выдвигает достаточно жесткие условия.

"Если правительство сейчас не договорится с инвесторами в ВИЭ, то осенью иностранцы могут просто не прийти на конкурсы по строительству новых балансирующих мощностей. Я не представляю, чем их можно будет убеждать, если сейчас не будет положительного, приемлемого для всех сторон решения", - сказал Зинченко.

Солнечная и ветровая энергетика eenergy.media

Он рассказал, что балансирующие энергостанции могут быстро запускаться и давать больше или меньше электроэнергии - в соответствии с потребностями энергосистемы.

Эксперт отмечает, что в случае отсутствия компромисса существующие инвесторы разочаруются в Украине и никто не придет на конкурсы, которые хочет провести правительство осенью для того, чтобы сбалансировать работу нестабильной солнечной и ветровой генерации в энергосистеме Украины.

"Построение балансирующих мощностей - вовсе не дешевое дело и требует значительных инвестиций. Мы говорим о миллиардах. И это не в гривнях", - подчеркнул Зинченко.

В результате негативного сценария, добавляет эксперт, на переговорах будут только внутренние игроки с устаревшими и при этом дорогими технологиями.

В то же время, член САПП надеется, что несмотря на все сложности, власть завершит переговоры с инвесторами по приемлемым для всех решениям.

Напомним, и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславець ранее сообщала, что Минэкоэнерго возобновит переговоры с инвесторами в проекты по возобновляемой энергетике, а министерство в течение недели наработает для обсуждения с ними проект Меморандума, в котором будут прописаны условия реструктуризации, пересмотра "зеленого" тарифа, строительства станций и другие условия для сектора ВИЭ.

15 мая в Кабинете министров Украины проходила встреча председателя правительства с игроками рынка и профильными ассоциациями, которые являются представителями инвесторов из США, Норвегии, Швеции.