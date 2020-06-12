Компания из Дубая приобрела контрольный пакет акций порта "Пивденный"
Компания DP World (Дубай, ОАЭ) объявила о приобретении 51% акций украинского контейнерного терминала ТИС (порт "Пивденный", Одесская область).
Об этом говорится в заявлении на странице DP World в Facebook. Стороны выполнили условия сделки и получили согласие от государственных органов. Стоимость сделки при этом не называется.
В компании заявили, что она расширяет географию, в которой работает. А контейнерный терминал ТИС усиливает ее позиции среди специализированных морских терминалов Украины.
"В 2019 году рынок контейнерных грузоперевозок Украины вырос на 20%. Удачное расположение в точке пересечения морских и наземных путей в сочетании с лучшей в стране железнодорожной инфраструктурой сделали ТИС-КТ привлекательным объектом для приобретения DP World", – объяснили свой выбор в компании.
Там заявили, что теперь у DP World будет прямое сообщение между собственными терминалами в Констанце (Румыния), Ярымдже (Турция) и "Южном" (Украина) с использованием собственной фидерной сети UniFeeder.
"В соответствии с условиями соглашения, DP World приобрела контрольный пакет акций и будет осуществлять управление терминалом. Компания станет ключевым игроком в регионе и будет стремиться расширять долю рынка за счет использования лидирующих позиций ТИС-КТ на рынке перевозок по железной дороге", – говорится в заявлении.
Как сообщал OBOZREVATEL, Украина привлекла 3,4 млрд гривен инвестиций на развитие государственного морского порта "Ольвия" в Николаеве. Его отдали в концессию катарской компании QTerminals.