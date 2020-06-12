Компания из Дубая приобрела контрольный пакет акций порта "Пивденный"

Компания DP World (Дубай, ОАЭ) объявила о приобретении 51% акций украинского контейнерного терминала ТИС (порт "Пивденный", Одесская область).

Об этом говорится в заявлении на странице DP World в Facebook. Стороны выполнили условия сделки и получили согласие от государственных органов. Стоимость сделки при этом не называется.

Инвестиции в Украину

В компании заявили, что она расширяет географию, в которой работает. А контейнерный терминал ТИС усиливает ее позиции среди специализированных морских терминалов Украины.

"В 2019 году рынок контейнерных грузоперевозок Украины вырос на 20%. Удачное расположение в точке пересечения морских и наземных путей в сочетании с лучшей в стране железнодорожной инфраструктурой сделали ТИС-КТ привлекательным объектом для приобретения DP World", – объяснили свой выбор в компании.

Там заявили, что теперь у DP World будет прямое сообщение между собственными терминалами в Констанце (Румыния), Ярымдже (Турция) и "Южном" (Украина) с использованием собственной фидерной сети UniFeeder.

"В соответствии с условиями соглашения, DP World приобрела контрольный пакет акций и будет осуществлять управление терминалом. Компания станет ключевым игроком в регионе и будет стремиться расширять долю рынка за счет использования лидирующих позиций ТИС-КТ на рынке перевозок по железной дороге", – говорится в заявлении.

DP World купила акции контейнерного терминала ТИС TIS Container Terminal Ukraine

DP World купила акции контейнерного терминала ТИС TIS Container Terminal Ukraine

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина привлекла 3,4 млрд гривен инвестиций на развитие государственного морского порта "Ольвия" в Николаеве. Его отдали в концессию катарской компании QTerminals.